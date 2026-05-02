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"Au bout de l'enquête" : L'affaire Marie-France Lacazedieu samedi 2 mai 2026 sur France 2

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jean marc.verdrel Par Jean-Marc VERDREL | Rédacteur, expert de la TV
Publié samedi 2 mai 2026 216
"Au bout de l'enquête" : L'affaire Marie-France Lacazedieu samedi 2 mai 2026 sur France 2

Samedi 2 mai 2026 à 14:05 sur France 2, Marie Drucker vous proposera de découvrir un numéro inédit du magazine "Au bout de l'enquête" consacré à l'affaire Marie-France Lacazedieu.

"Au bout de l'enquête : la fin du crime parfait ?" s’intéresse aux « Cold case ». Des affaires classées, réputées insolubles, qui ont parfois résisté près de 50 ans à la ténacité des enquêteurs avant qu’un indice oublié, un témoignage inespéré ou une expertise scientifique innovante permette d’en confondre les coupables.

14:05  Affaire Marie-France Lacazedieu, une famille en enfer (inédit)

Avril 2021, un incendie se déclare dans une maison des Landes. À l’intérieur, deux enfants de 10 et 11 ans, leur grand-mère et son compagnon. Ils s’en sortent miraculeusement grâce à l’intervention des pompiers.

Les enquêteurs découvrent rapidement que l’incendie était d'origine criminelle. Qui pouvait vouloir tuer toute une famille, dont deux enfants ?

Les gendarmes ne sont pas au bout de leurs surprises…

Un film de Victoria Demarthe.

15:00  Quand les familles se battent pour la vérité (best-of de la saison 5)

Dans une affaire criminelle, aux côtés des enquêteurs et de la justice, les familles de victimes se battent, elles aussi, pour découvrir la vérité. Leurs témoignages sont souvent bouleversants.

Dans l’affaire de la disparition d'Estelle Moulin, nous suivrons le combat de son père Eric qui va remuer ciel et terre pour trouver le coupable.

Ce sont aussi les parents de Delphine Boulay, 9 ans, enlevée et assassinée au cours d’un camp scout qui vont se batte pour obtenir la vérité.

Aux côtés de Marie Drucker, Alain Bauer, professeur de criminologie, apporte sur chaque affaire un éclairage technique, psychologique, sociologique ou historique pour comprendre les procédés mis en œuvre au cours de l’enquête, mais aussi ses enjeux et ses répercussions.

Dernière modification le samedi, 02 mai 2026 10:33
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