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"13h15 le samedi" : Le rêve de Sonia et Gilles sur France 2 ce 2 mai 2026

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jean marc.verdrel Par Jean-Marc VERDREL | Rédacteur, expert de la TV
Publié samedi 2 mai 2026 204
"13h15 le samedi" : Le rêve de Sonia et Gilles sur France 2 ce 2 mai 2026

Au sommaire du magazine "13h15 le samedi" ce 2 mai 2026 sur France 2, « Le rêve de Sonia et Gilles » un document inédit qui dresse le portrait d'une couple qui a choisi de placer l'économie circulaire et l'humain au cœur de son projet de vie.

Le magazine "13h15 le samedi" est allé à la rencontre d'un couple qui a décidé de faire un pied de nez à la société de consommation. Dans un monde où tout est remplaçable, ils ont eu l'idée de réparer les objets, mais aussi les humains...

Un jour, Sonia a décidé de changer de métier et d’apprendre à réparer les objets plutôt que de les jeter. Elle a entraîné Gilles, son compagnon, dans cette nouvelle vie.

Les équipes de "13h15 le samedi" se sont rendues dans l’atelier qu’ils ont créé, où ils embauchent principalement des travailleurs en situation de handicap.

Réparer les choses, mais aussi les humains : un rêve pour certains, même une utopie, mais pas pour Sonia et Gilles.

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