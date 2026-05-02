"Dimanche en politique", sommaire et invités reçus par Francis Letellier le 3 mai 2026 sur France 3

Dimanche 3 mai 2026 à 11:50, Francis Letellier présentera sur France 3 un nouveau numéro du magazine "Dimanche en politique". Voici les invités qui seront reçus cette semaine dans l'émission.

Chaque dimanche, Francis Letellier propose 45 minutes avec deux personnalités politiques pour explorer leurs idées et prendre le temps de la contradiction.

L'actualité politique est également évoquée grâce à des reportages et interviews, et la "carte blanche" de journalistes spécialistes de la vie politique française.

Cette semaine, "Dimanche en politique" reçoit :

11:50 Arnaud Robinet, maire Horizons de Reims.

12:10 Jean-Philippe Tanguy, président délégué des députés du Rassemblement national.

Au sommaire :

Sous un air de printemps et de 1er-Mai, les mécaniques politiques se mettent en place et tentent de s’adapter au réel. Et la réalité des Français est toujours celle des prix à la pompe et du pouvoir d’achat. La crise économique due à la guerre au Proche-Orient et au blocage du détroit d’Ormuz va durer, c’est désormais une certitude.

Alors, faudra-t-il revoir le budget, accorder de nouvelles aides ciblées ou non, et exiger la taxation des superprofits de Total ?

Avec une "carte blanche" à Nathalie Mauret, journaliste politique du groupe de presse EBRA.