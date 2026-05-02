"Dimanche en politique", sommaire et invités reçus par Francis Letellier le 3 mai 2026 sur France 3

Chaque dimanche, Francis Letellier propose 45 minutes avec deux personnalités politiques pour explorer leurs idées et prendre le temps de la contradiction.
L'actualité politique est également évoquée grâce à des reportages et interviews, et la "carte blanche" de journalistes spécialistes de la vie politique française.
Cette semaine, "Dimanche en politique" reçoit :
11:50 Arnaud Robinet, maire Horizons de Reims.
12:10 Jean-Philippe Tanguy, président délégué des députés du Rassemblement national.
Au sommaire :
Sous un air de printemps et de 1er-Mai, les mécaniques politiques se mettent en place et tentent de s’adapter au réel. Et la réalité des Français est toujours celle des prix à la pompe et du pouvoir d’achat. La crise économique due à la guerre au Proche-Orient et au blocage du détroit d’Ormuz va durer, c’est désormais une certitude.
Alors, faudra-t-il revoir le budget, accorder de nouvelles aides ciblées ou non, et exiger la taxation des superprofits de Total ?
Avec une "carte blanche" à Nathalie Mauret, journaliste politique du groupe de presse EBRA.