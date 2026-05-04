"28 minutes" lundi 4 mai 2026, sommaire et invités reçus par Élisabeth Quin sur Arte

Élisabeth Quin vous donne rendez-vous à 20:05 sur Arte ce lundi 4 mai 2026 pour un nouveau numéro de "28 minutes", le rendez-vous quotidien consacré à l’actualité et au débat.

Avec curiosité, vivacité et humour, Élisabeth Quin s'empare chaque soir de l’actualité, accompagnée, du lundi au jeudi, par Benjamin Sportouch, Anna N'Diaye, Marie Bonnisseau et Xavier Mauduit.

Au programme, les rubriques "Le profil idéal" de Gaël Legras, "Mise au point" de Sandrine Le Calvez et "Entendu" de Thibaut Nolte.

Au sommaire ce lundi 4 mai 2026 :



Agriculteurs, data centers, embouteilleurs… qui sont ceux qui "accaparent" l’eau ?

Dans leur livre “Les assoiffeurs” (Éditions “Les Liens qui Libèrent”), Fabien Benoit et Nicolas Celnik dénoncent l’accaparement de l’eau par des acteurs qui en tirent profit, alors que la ressource se raréfie et que la France connaît de plus en plus d'épisodes de sécheresse. Ils identifient quatre responsables : l’agro-industrie, les embouteilleurs d’eau minérale, les géants du numérique et les entreprises de dépollution.

Fabien Benoit est ce soir l'invité d'Élisabeth Quin.

Superprofits de Total : faut-il taxer les "profiteurs de guerre" ?

TotalEnergies a annoncé mercredi 29 avril 2026 un bénéfice record de près de 5 milliards d’euros au premier trimestre, en hausse de 51 % sur un an, lié à la flambée des prix du pétrole causée par la guerre au Moyen-Orient. Le Parti socialiste propose de taxer ces “superprofits”. La France insoumise dénonce, elle, un “profiteur de guerre”. Pour Sébastien Lecornu, l’idée d’une taxe est un réflexe “un peu pavlovien” et appelle plutôt TotalEnergies à un “plafonnement généreux qui peut redevenir intéressant pour les consommateurs français”.

Xavier Mauduit revient sur le déploiement d’une aide de trois millions d’euros en France pour lutter contre la prolifération du frelon asiatique, ce prédateur d’abeilles, qui rappelle l’éradication historique du hanneton, fléau agricole du XIXe siècle.

Marie Bonnisseau explique qu’en Californie, une mesure inédite permet désormais de verbaliser les voitures autonomes en cas d’infraction.