"C ce soir" lundi 4 mai 2026, les invités reçus par Karim Rissouli sur France 5

Lundi 4 mai 2026 à 22:55 sur France 5, Karim Rissouli présentera un nouveau numéro du magazine "C ce soir". Voici le thème de l'émission et les invités reçus.

Quand les idées éclairent l'actualité et la complexité du monde… "C Ce Soir" propose un débat d'idées sur l'actualité politique et/ou sociale du jour.

Karim Rissouli reçoit des intellectuels, artistes et protagonistes au centre de l'actualité pour approfondir la réflexion.

Karim Rissouli est entouré de Laure Adler et Arthur Chevallier (le lundi et le mardi) et de Camille Diao et Nathan Devers (le mercredi et le jeudi).

Thème et invités du lundi 4 mai 2026 :

Ruffin - Immigration • Le débat piégé ?

Karim Rissouli va en débattre avec ses invités :

Sébastien Jumel, porte-parole du mouvement Debout !

Antoine Oberdorff, journaliste politique à L’Opinion.

Claire Lejeune, députée LFI de l’Essonne.

Thierry Pech, du think tank Terra Nova.

Natacha Polony, directrice de la revue L’Audace !