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"Ça commence aujourd'hui" mardi 5 mai 2026, sommaire et invités reçus par Faustine Bollaert sur France 2

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jean marc.verdrel Par Jean-Marc VERDREL | Rédacteur, expert de la TV
Publié mardi 5 mai 2026 230
"Ça commence aujourd'hui" mardi 5 mai 2026, sommaire et invités reçus par Faustine Bollaert sur France 2

Ce mardi 5 mai 2026 à 13:55 sur France 2, retrouvez Faustine Bollaert dans deux numéros du magazine "Ça commence aujourd'hui" dont voici les thèmes et les invités.

Chaque jour, Faustine Bollaert accueille sur le plateau de "Ça commence aujourd'hui" des hommes et des femmes qui évoquent des événements marquants de leur existence, pour permettre à d'autres d'avancer dans leur parcours : un rendez-vous positif et optimiste.

13:55 Ils se sont mariés quelques jours avant la mort

Elles pensaient être l'unique, elles n'étaient qu'une parmi d'autres. En découvrant que leurs maris collectionnaient les maîtresses, leur monde s'est écroulé.

Comment surmonter la trahison quand on réalise que son couple n'était qu'un décor pour cacher une vie de mensonges ?

15:05 Enceinte après un viol : la plus difficile décision de leur vie

La grossesse après un viol : un sujet sensible dans l'émission d'aujourd'hui. Faustine Bollaert reçoit deux femmes qui ont vécu cette expérience particulière.

Charlène a rencontré un homme via une application et après un mois d’échanges virtuels, ils ont décidé de se voir. À peine arrivé, cet homme s'en est pris à elle et l'a violée. 2 mois et demi plus tard, Charlène a découvert qu'elle était enceinte. Elle a finalement choisi de garder cet enfant, en gardant le secret sur les circonstances de cette grossesse.

Audrey est tombée enceinte après avoir été victime d'un viol. Cet homme, qu'elle considérait comme un ami, lui faisait des avances qu'elle repoussait. Jusqu'à ce soir de Noël, où Audrey a voulu mettre les choses au clair, et cet homme l'a violée.

Dernière modification le mardi, 05 mai 2026 10:29
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