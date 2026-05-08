"Ça commence aujourd'hui" vendredi 8 mai 2026, sommaire et invités reçus par Faustine Bollaert sur France 2

Ce vendredi 8 mai 2026 à 13:50 sur France 2, retrouvez Faustine Bollaert dans deux numéros du magazine "Ça commence aujourd'hui" dont voici les thèmes et les invités.

Chaque jour, Faustine Bollaert accueille sur le plateau de "Ça commence aujourd'hui" des hommes et des femmes qui évoquent des événements marquants de leur existence, pour permettre à d'autres d'avancer dans leur parcours : un rendez-vous positif et optimiste.

13:55 Smartphone : tous accros à notre téléphone ?

Faustine Bollaert reçoit sur le plateau de “Ça commence aujourd’hui” des invités venus parler de l’addiction au téléphone et aux écrans.

Marion passe près de 10 heures par jour sur son smartphone. Accro, elle ne se sent pas bien si elle ne l'a pas dès le réveil. Marion aimerait se détacher de ce téléphone, surtout depuis qu’elle est devenue maman, mais elle a cette peur de rater quelque chose…

Maëlle, dans un profond mal-être, s'est réfugiée dans son téléphone et plus particulièrement sur les réseaux sociaux qui n’ont fait qu’aggraver les choses. L’algorithme lui a proposé des contenus de plus en plus tristes et morbides. Des vidéos lui ont montré comment se faire du mal, jusqu’à ce qu’elle passe à l’acte…

Jacques a fait le choix de limiter l’accès aux écrans à ses enfants. Son aînée de 13 ans a un téléphone qui lui permet uniquement d’appeler et d’envoyer des sms en cas de problème. Le week-end, ils se partagent un temps d’écran défini sur une tablette. Ce choix, Jacques l’a fait après avoir réalisé qu’il était lui-même accro aux écrans jusqu’à en oublier des rendez-vous.

Que ce soit pour prendre des photos, chercher des informations, communiquer avec sa famille ou jouer au Solitaire, Danièle, 84 ans, sent qu’elle devient accro à son téléphone. Elle trouve que c’est un outil merveilleux pour pallier la solitude. Ses proches, eux, aimeraient qu’elle soit parfois un peu plus présente dans le moment et moins sur son écran.

15:05 Seuls ou en couple, ils sont heureux d'être papa à 20 ans !

Faustine Bollaert reçoit sur le plateau de “Ça commence aujourd’hui” des jeunes hommes aujourd’hui papas à seulement 20 ans, et heureux de l’être.

Ismaël est devenu père à 18 ans. Après la naissance de son fils, son ex-compagne a fait une grosse dépression post-partum et Ismaël s’est retrouvé papa solo, alors que son bébé n’avait que 3 mois. Aujourd’hui, il est un jeune papa épanoui avec fils Zaïan.

Suite à une grossesse non voulue découverte tardivement, Julian et sa compagne ont d’abord envisagé un accouchement sous X, ne se sentant pas prêts à devenir parents. Après en avoir discuté avec leur entourage et y avoir réfléchi, ils ont finalement décidé de garder leur enfant.

Sacha a rencontré sa compagne alors qu’elle était déjà enceinte. Par amour, et loin d’être refroidi par cette nouvelle, Sacha a tout de suite considéré cet enfant comme son propre fils, sentant qu’ils avaient autant à s’apporter mutuellement.