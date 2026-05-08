"Enquête Exclusive" dimanche 10 mai 2026 sur M6, sommaire du magazine

Dimanche 10 mai 2026 à 23:10, Bernard de la Villardière présentera sur M6 un nouvel inédit du magazine "Enquête exclusive" qui traite de l'insécurité croissante liée à l'émergence des nouveaux engins de déplacement personnel motorisés, en particulier les fatbikes et les trottinettes électriques débridées.

Trottinettes boostées, vélos surpuissants : les nouveaux dangers de la route

Ils roulent de plus en plus vite et effraient piétons et automobilistes. Les « fatbikes », ces vélos électriques surpuissants, et les trottinettes débridées ont transformé les centres-villes en zones de tension. À Paris, Lille ou Grenoble, ces engins impressionnants imposent un nouveau rapport de force. Dans les rues, ces deux-roues, théoriquement limités à 25 km/h, roulent parfois à 50, voire à plus de 80 km/h.

Les équipes du magazine "Enquête Exclusive" ont enquêté sur ces engins vendus comme de simples vélos ou trottinettes, mais capables d’atteindre des vitesses dignes de petites motos. Entre vendeurs peu scrupuleux et opérations de police contre les véhicules débridés, Enquête Exclusive révèle les failles d’un système encore largement hors de contrôle.

En termes de dangerosité, la palme revient aux trottinettes électriques. En 2025, près de 30 000 utilisateurs ont été blessés sur les routes, soit une hausse de 40 % en un an. Plus frappant encore : alors que les trottinettes ne représentent que 0,2 % des kilomètres parcourus en France, elles concentrent 15 % des blessés avec séquelles graves. Un scandale sanitaire en puissance, dénoncé par médecins, experts et avocats. Le profil des victimes est récurrent : des usagers très jeunes, souvent sans casque, exposés à des traumatismes crâniens majeurs. Derrière les chiffres, des vies basculent : handicaps lourds, longues rééducations, absence d’indemnisation suffisante lorsque l’assurance fait défaut ou que l’engin n’est pas conforme.

Comment encadrer ces nouveaux véhicules lancés à pleine vitesse ? Faut-il repenser entièrement la ville pour éviter des victimes toujours plus nombreuses ? Entre usagers de la route, la guerre du bitume est déclarée et elle a même un nom : la « road rage », la rage routière.

À Paris, Lille, Grenoble et jusqu’à Copenhague, Enquête Exclusive plonge au cœur de cette cohabitation explosive.