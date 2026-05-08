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"C pas si loin" vendredi 8 mai 2026 sur France 5, sommaire & invité du magazine

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jean marc.verdrel Par Jean-Marc VERDREL | Rédacteur, expert de la TV
Publié vendredi 8 mai 2026 143
"C pas si loin" vendredi 8 mai 2026 sur France 5, sommaire & invité du magazine

Karine Baste vous donne rendez-vous à 16:55 sur France 5 ce vendredi 8 mai 2026 pour un nouveau numéro du magazine "C pas si loin" consacré aux Outre-mer.

Présenté Karine Baste, le magazine C pas si loin propose de comprendre et de décrypter le rôle des Outre-mer dans la construction de la France et leur place dans le monde.

Au carrefour de frontières et d’influences croisées, les Outre-mer font preuve de résilience et sont à l’origine de projets qui transforment leur territoire et répondent aux défis contemporains que leur confèrent leurs positions géographiques.

Ce magazine de société à dimension géopolitique de 26 minutes offre, du lundi au vendredi, un regard singulier sur cette France des trois océans, à travers des reportages pour éclairer les enjeux d'aujourd'hui et de demain, et des entretiens, avec experts ou invités, pour décrypter cette France multiple.

Ce vendredi 8 mai 2026, Karine Baste reçoit Jordan Eustache, expert en décentralisation à Régions de France et enseignant à Sciences Po.

Dernière modification le vendredi, 08 mai 2026 15:33
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&quot;C à vous&quot; vendredi 8 mai 2026, sommaire et invités reçus sur France 5 par Mohamed Bouhafsi

"C à vous" vendredi 8 mai 2026, sommaire et invités reçus sur France 5 par Mohamed Bouhafsi

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