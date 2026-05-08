"28 minutes" vendredi 8 mai 2026, sommaire et invités reçus par Benjamin Sportouch sur Arte

Renaud Dély vous donne rendez-vous à 20:05 sur Arte ce vendredi 8 mai 2026 pour un nouveau numéro de "28 minutes", le rendez-vous quotidien consacré à l’actualité et au débat.

Chaque week-end, Renaud Dély reprend le flambeau pour "Le club" du vendredi, avec à ses côtés Frédéric Says, Marjorie Adelson et David Castello-Lopes, et l'édition du samedi, en compagnie de Valérie Brochard, Jean-Mathieu Pernin et Natacha Triou.

Ce vendredi, Benjamin Sportouch décryptera l’actualité en compagnie des clubistes :

Pascal Blanchard, historien,

Ania Nussbaum, journaliste, correspondante à Paris pour Bloomberg News,

Géraldine Woessner, rédactrice en chef au “Point”.

Coco, dessinatrice de presse.

Au sommaire de l'émission :

Terres rares : la France peut-elle sortir de sa dépendance à la Chine ?

Le gouvernement a présenté cette semaine un plan national de résilience “Terres rares et aimants permanents” afin de réduire sa dépendance à la Chine. Ces éléments métalliques sont indispensables pour produire des smartphones, des voitures électriques, des éoliennes et à l’industrie de la défense.

Rapport Alloncle : sauver ou affaiblir l’audiovisuel public ?

Le député UDR Charles Alloncle a rendu le 5 mai son rapport sur l'audiovisuel public. Selon lui, le service public est en "crise" et ne répond plus aux "attentes des Français". Il propose d’économiser 1 milliard d'économies sur les 4 milliards qui lui sont alloués. Le premier ministre Sébastien Lecornu estime que ce rapport “passe malheureusement à côté de l'essentiel”.

Benjamin Sportouch recevra le metteur en scène Jean-Philippe Daguerre. Il présentera sa pièce “La femme qui n’aimait pas Rabbi Jacob”, au théâtre Montparnasse, à Paris, jusqu’au 20 décembre, une création inspirée de l’histoire vraie de Danielle Cravenne.

Le premier secrétaire du PS, Olivier Faure, refuse toute alliance avec La France insoumise alors que Jean-Luc Mélenchon a officiellement annoncé sa candidature à la présidentielle 2027. Dans le même temps, les partisans d’une primaire à gauche se sont réunis cette semaine. C'est le duel de la semaine de Frédéric Says.

Le Met Gala, à New York, a suscité la polémique en raison du sponsoring de Jeff Bezos. Un appel au boycott avait été lancé afin de dénoncer la proximité du patron d’Amazon avec Donald Trump mais aussi les conditions de travail de ses employés. C’est le “Point com” de Marjorie Adelson.

Enfin, ne manquez pas la Une internationale sur Assima Goïta, le chef de la junte militaire au Mali, les photos de la semaine sélectionnées par nos invités ainsi que Le Monde des choses de David Castello-Lopes qui s’intéresse aux compétitions d’empilage des gobelets.