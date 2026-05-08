"C à vous" vendredi 8 mai 2026, sommaire et invités reçus sur France 5 par Mohamed Bouhafsi

Du lundi au samedi, le magazine "C à vous" fait la part belle à l'actualité la plus diverse avec des invités prestigieux.
Ce rendez-vous incontournable de 19:00 sur France 5 est présenté le vendredi et le samedi par Mohamed Bouhafsi, entouré de son équipe de chroniqueurs.
Voici le sommaire et les invités qui seront reçus ce vendredi 8 mai 2026 dans l'émission :
19:00 C à vous
Comment Emmanuel Macron aborde sa dernière année de mandat ?
Dominique Reynié, politologue et directeur général de la Fondation pour l’innovation politique (Fondapol), auteur du livre « Accompagner ou provoquer la mort – Les enjeux d’une légalisation de l’euthanasie et du suicide assisté » aux éditions de l'Observatoire.
Ludovic Vigogne, journaliste politique à La Tribune dimanche.
Hantavirus : quel risque pour la population mondiale ?
Pr Gilles Pialoux, chef du service des maladies infectieuses et tropicales à l'hôpital Tenon.
20:00 C à vous, la suite
Laurent Voulzy pour son livre « Caché derrière » paru aux éditions du Cherche midi.
Ariane Massenet pour son livre « Mères et filles » paru aux éditions de La Martinère.
Xavier de Moulins pour son livre « Le chemin des gens perdus » par chez Flammarion
Laurent Voulzy et Isaure Le Faou chanteront en live « Le rêve du pêcheur ».