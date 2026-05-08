"C à vous" vendredi 8 mai 2026, sommaire et invités reçus sur France 5 par Mohamed Bouhafsi

Rendez-vous sur France 5 à 19:00 ce vendredi 8 mai 2026 pour suivre un nouveau numéro du magazine “C à vous”. Voici le sommaire et les invités qui seront reçus ce soir dans l'émission par Mohamed Bouhafsi.

Du lundi au samedi, le magazine "C à vous" fait la part belle à l'actualité la plus diverse avec des invités prestigieux.

Ce rendez-vous incontournable de 19:00 sur France 5 est présenté le vendredi et le samedi par Mohamed Bouhafsi, entouré de son équipe de chroniqueurs.

Voici le sommaire et les invités qui seront reçus ce vendredi 8 mai 2026 dans l'émission :

19:00 C à vous

Comment Emmanuel Macron aborde sa dernière année de mandat ?

Dominique Reynié, politologue et directeur général de la Fondation pour l’innovation politique (Fondapol), auteur du livre « Accompagner ou provoquer la mort – Les enjeux d’une légalisation de l’euthanasie et du suicide assisté » aux éditions de l'Observatoire.

Ludovic Vigogne, journaliste politique à La Tribune dimanche.

Hantavirus : quel risque pour la population mondiale ?

Pr Gilles Pialoux, chef du service des maladies infectieuses et tropicales à l'hôpital Tenon.

20:00 C à vous, la suite

Laurent Voulzy pour son livre « Caché derrière » paru aux éditions du Cherche midi.

Ariane Massenet pour son livre « Mères et filles » paru aux éditions de La Martinère.

Xavier de Moulins pour son livre « Le chemin des gens perdus » par chez Flammarion

Laurent Voulzy et Isaure Le Faou chanteront en live « Le rêve du pêcheur ».