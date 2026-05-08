"Dimanche en politique", sommaire et invités reçus par Francis Letellier le 10 mai 2026 sur France 3

Dimanche 10 mai 2026 à 11:50, Francis Letellier présentera sur France 3 un nouveau numéro du magazine "Dimanche en politique". Voici les invités qui seront reçus cette semaine dans l'émission.

Chaque dimanche, Francis Letellier propose 45 minutes avec deux personnalités politiques pour explorer leurs idées et prendre le temps de la contradiction.

L'actualité politique est également évoquée grâce à des reportages et interviews, et la "carte blanche" de journalistes spécialistes de la vie politique française.

Cette semaine, "Dimanche en politique" reçoit :

11:50 Marc Fesneau, président du groupe Les Démocrates à l'Assemblée nationale,

12:10 François Hollande, député socialiste de Corrèze, ancien président de la République.

Au sommaire :

Le mois de mai est parfois synonyme de ponts à rallonge pour les Français, mais surtout d’échéances électorales majeures pour les politiques. À gauche, la plus emblématique reste celle du 10 mai 1981 qui porte au pouvoir François Mitterrand, tandis que son seul successeur socialiste a coché celle du 6 mai 2012. François Hollande aujourd'hui se prépare, c’est lui qui le dit.

À un an de l’échéance, mai 2027 demeure très incertain au regard du paysage politique actuel, et ceux qui espèrent peser dans le scrutin doivent déjà entrer en campagne. Qu’est-ce qui pèsera, le moment venu, dans le choix des Français ? Le risque de guerre, la crise économique, ou encore les enjeux de société et de politique intérieure ? Les électeurs privilégieront-ils l’expérience ou la jeunesse ? Mieux vaut être prêt à toute éventualité !

Avec une "carte blanche" à Laurence Peuron, journaliste politique à France Inter.