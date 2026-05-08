"Dimanche en politique", sommaire et invités reçus par Francis Letellier le 10 mai 2026 sur France 3

Chaque dimanche, Francis Letellier propose 45 minutes avec deux personnalités politiques pour explorer leurs idées et prendre le temps de la contradiction.
L'actualité politique est également évoquée grâce à des reportages et interviews, et la "carte blanche" de journalistes spécialistes de la vie politique française.
Cette semaine, "Dimanche en politique" reçoit :
11:50 Marc Fesneau, président du groupe Les Démocrates à l'Assemblée nationale,
12:10 François Hollande, député socialiste de Corrèze, ancien président de la République.
Au sommaire :
Le mois de mai est parfois synonyme de ponts à rallonge pour les Français, mais surtout d’échéances électorales majeures pour les politiques. À gauche, la plus emblématique reste celle du 10 mai 1981 qui porte au pouvoir François Mitterrand, tandis que son seul successeur socialiste a coché celle du 6 mai 2012. François Hollande aujourd'hui se prépare, c’est lui qui le dit.
À un an de l’échéance, mai 2027 demeure très incertain au regard du paysage politique actuel, et ceux qui espèrent peser dans le scrutin doivent déjà entrer en campagne. Qu’est-ce qui pèsera, le moment venu, dans le choix des Français ? Le risque de guerre, la crise économique, ou encore les enjeux de société et de politique intérieure ? Les électeurs privilégieront-ils l’expérience ou la jeunesse ? Mieux vaut être prêt à toute éventualité !
Avec une "carte blanche" à Laurence Peuron, journaliste politique à France Inter.