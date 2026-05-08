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"Les rencontres de 20h30" avec Eugénie Béziat, cheffe autodidacte étoilée, ce 8 mai 2026 sur France 2

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jean marc.verdrel Par Jean-Marc VERDREL | Rédacteur, expert de la TV
Publié vendredi 8 mai 2026 226
"Les rencontres de 20h30" avec Eugénie Béziat, cheffe autodidacte étoilée, ce 8 mai 2026 sur France 2

Au sommaire des "Rencontres de 20h30" ce vendredi 8 mai 2026 sur France 2, le portrait inspirant d'Eugénie Béziat, une cheffe au parcours atypique qui bouscule les codes de la haute gastronomie française.

Chaque vendredi, après le 20H de France, le magazine "Les rencontres de 20h30", présenté par Laurent Delahousse, propose des portraits de Français au parcours inspirant. Un regard décalé sur des rencontres marquantes.

Eugénie, dîner en terre inconnue

Elle n’est ni Meilleure ouvrière de France ni issue des plus grandes cuisines parisiennes et pourtant, Eugénie Béziat est aujourd’hui une des rares femmes à la tête d’un restaurant de grand luxe à Paris... et non des moindres : L'Espadon du Ritz Paris, une légende avec ses 140 ans d’histoire culinaire.

Une étoile au Guide Michelin en 2024

Voilà bientôt trois ans que l’aventure suit son cours avec succès, et non sans fierté, pour cette cheffe que rien ne destinait à la gastronomie.

Grâce à sa cuisine aux saveurs inédites venues du continent africain où elle a passé une partie de son enfance, Eugénie a imposé son style, sa singularité et a été récompensée d'une étoile au Guide Michelin en 2024.

Une rencontre signée Mallory Ahounou, Henri Desaunay et Benoit Viudes.

Dernière modification le vendredi, 08 mai 2026 16:19
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