"Au bout de l'enquête" : L'affaire Lola Daviet samedi 9 mai 2026 sur France 2

Samedi 9 mai 2026 à 14:05 sur France 2, Marie Drucker vous proposera de découvrir un numéro inédit du magazine "Au bout de l'enquête" consacré à l'affaire Lola Daviet.

"Au bout de l'enquête : la fin du crime parfait ?" s’intéresse aux « Cold case ». Des affaires classées, réputées insolubles, qui ont parfois résisté près de 50 ans à la ténacité des enquêteurs avant qu’un indice oublié, un témoignage inespéré ou une expertise scientifique innovante permette d’en confondre les coupables.

14:05 • Affaire Lola Daviet, crime sans mobile (inédit)

Nous sommes en octobre 2022 à Paris. Lola, 12 ans, ne rentre pas du collège. Que se passe-t-il ? Est-elle partie s’amuser sans prévenir ou a-t-elle fait une mauvaise rencontre ?

Cette affaire qui a bouleversé le pays a révélé une tueuse à la perversité rare.

Un film de Nathalie Gillot.

15:00 • Meurtres paranoïaques (best-of de la saison 6)

À force de s’imaginer persécutés, ils sont passés à l’action et ont tué… Les meurtriers paranoïaques sont nombreux dans l’histoire criminelle.

Un des exemples les plus récents est celui du tueur de DRH Gabriel Fortin. Tout comme l’histoire stupéfiante qui est arrivée à la famille Adde emportée par un délire de persécution.

16:00 • Affaire Carole Prin, accouchement mortel (rediffusion)

Strasbourg, mai 1995. Une femme de 37 ans, Carole Prin, est sur le point d’accoucher. Elle téléphone à son compagnon, projectionniste dans une salle de cinéma, pour lui dire qu’elle se rend à la maternité. Elle n’y arrivera jamais. Personne ne la reverra vivante.

Comment cette nuit, qui devait être un moment de joie, a pu se transformer en nuit d’horreur ?

Aux côtés de Marie Drucker, Alain Bauer, professeur de criminologie, apporte sur chaque affaire un éclairage technique, psychologique, sociologique ou historique pour comprendre les procédés mis en œuvre au cours de l’enquête, mais aussi ses enjeux et ses répercussions.