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"13h15 le samedi" : Une saison avec les bergers Julien et Aurélie ce 9 mai 2026 sur France 2

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jean marc.verdrel Par Jean-Marc VERDREL | Rédacteur, expert de la TV
Publié samedi 9 mai 2026 166
"13h15 le samedi" : Une saison avec les bergers Julien et Aurélie ce 9 mai 2026 sur France 2

Au sommaire du magazine "13h15 le samedi" ce 9 mai 2026 sur France 2, « Une saison avec les bergers » un reportage dans lequel on retrouve le jeune couple de bergers, Julien et Aurélie, qui ont décidé de vivre de leur passion en Auvergne.

Retour auprès de Julien et Aurélie, le couple de jeunes bergers auvergnats. Après la transhumance de 250 brebis dans les Alpes avec leur fils Timéo, la famille retrouve une vie plus sédentaire.

Après la transhumance dans les alpages jusqu’au massif du Beaufortain dans les Alpes, la vie d’Aurélie et Julien a repris son cours dans leur ferme du Puy-de-Dôme. Le couple de bergers s’est lancé il y a deux ans dans l’élevage et la production laitière : s’occuper de 250 brebis et de Timéo, leur petit garçon de deux ans, est loin d’être de tout repos...

"13h15 le samedi" les a suivis durant plusieurs mois : leurs joies, leurs difficultés et cette volonté de toujours s’accrocher à leur rêve.

Un document signé Tiphaine Lisa Honoré, Yoann Périé, Benjamine Jeunehomme, Marc de Langenhagen et Guillaume Salasca / Kartagen.

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