"28 minutes" samedi 9 mai 2026, sommaire et invités reçus par Benjamin Sportouch sur Arte

Benjamin Sportouch vous donne rendez-vous à 20:05 sur Arte ce samedi 9 mai 2026 pour un nouveau numéro de "28 minutes", le rendez-vous quotidien consacré à l’actualité et au débat.

Chaque week-end, Renaud Dély reprend le flambeau pour "Le club" du vendredi, avec à ses côtés Frédéric Says, Marjorie Adelson et David Castello-Lopes, et l'édition du samedi, en compagnie de Valérie Brochard, Jean-Mathieu Pernin et Natacha Triou.

Ce samedi, Benjamin Sportouch décryptera l’actualité en compagnie des clubistes :

Isabelle Durant, présidente du think tank Friends of Europe,

Gilles Gressani, directeur de la revue Le Grand Continent,

Anna Kowalska, correspondante de la télévision publique polonaise TVP,

Pierre Kroll, dessinateur de presse.

Au sommaire de l'émission :

Élections au Royaume-Uni : séisme électoral et déjà la fin de l’ère Starmer ?

Le parti travailliste britannique, dont est issu le premier ministre Keir Starmer, a perdu plus de 1 400 sièges aux élections locales. Cette défaite est historique : elle acte la fin du bipartisme (entre travaillistes et conservateurs) et la poussée sans précédent du parti d'extrême droite Reform UK de Nigel Farage.

Présidentielle 2027 : trop de candidats pour un seul poste, une exception française ?

À un an du scrutin, les candidats déclarés à la présidentielle sont nombreux. Jean-Luc Mélenchon est le dernier en date, mais il est accompagné par beaucoup d’autres, à droite comme à gauche, comme Xavier Bertrand, Édouard Philippe ou Nathalie Arthaud. D’autres prétendants n’ont pas encore officialisé leur candidature.

Benjamin Sportouch recevra Simon Paré-Poupart, vidangeur-éboueur, qui publie “Ordures ! Journal d’un vidangeur” (éditions Lux Quebec). Il rend hommage à ces hommes qui, souvent, entrent dans ce métier par nécessité économique.

Valérie Brochard nous emmène chez nos voisins roumains. Moins d’un an après son arrivée au pouvoir, le premier ministre, Ilie Bolojan, a été renversé cette semaine par une motion de censure inédite.

Olivier Boucreux décerne le titre d'employé de la semaine à Vijay Chandrasekhar, ex-superstar du cinéma indien devenu homme politique anti-Modi. Il a remporté les dernières élections locales dans son État du Tamil Nadu, en Inde.

Jean-Mathieu Pernin zappe sur la télévision italienne. Nicole Minetti, ancienne hygiéniste dentaire de Silvio Berlusconi, a obtenu une grâce présidentielle en février au regard de sa condamnation pour “incitation à la prostitution” dans le cadre des “soirées bunga bunga” organisées par l’ex-premier ministre. Elle serait le fruit d’un dossier frauduleux.

Natacha Triou nous invite à méditer sur notre manière de nous dire au revoir.

Enfin, ne manquez pas Dérive des continents de Benoît Forgear.