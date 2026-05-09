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"20h30 le samedi" : Renaud, générations bandana, ce 9 mai 2026 sur France 2

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jean marc.verdrel Par Jean-Marc VERDREL | Rédacteur, expert de la TV
Publié samedi 9 mai 2026 173
"20h30 le samedi" : Renaud, générations bandana, ce 9 mai 2026 sur France 2

Au sommaire du magazine "20h30 le samedi" ce 9 mai 2026 sur France 2, « Renaud, générations bandana » un hommage qui montre comment Renaud a marqué la musique française et pourquoi il est toujours aussi aimé par ses amis artistes et son public.

Pour célébrer ses 50 ans de carrière, le chanteur Renaud a décidé de rassembler sa bande sur scène, au Zénith de Paris, pour trois concerts exceptionnels les 14, 15 et 16 mai.

Depuis la sortie de son titre Laisse béton en 1977, Renaud a narré et chanté ses révoltes, ses coups de griffe, ses amitiés, ses hauts et ses bas aussi…

Cabrel, Cali, Gauvain Sers racontent leur Renaud

À ses côtés, il y a celui qui a commencé comme lui à la fin des années 1970, Francis Cabrel. Leur connexion peut ne pas sembler évidente à première vue, et pourtant, la complicité est bien réelle… Cabrel, Cali, Gauvain Sers et quelques autres ont choisi de raconter leur Renaud.

Un portrait signé Karine Comazzi, David Vercamer et Nicolas Berthelot.

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