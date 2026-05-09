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"Sept à Huit" dimanche 10 mai 2026 sur TF1, sommaire du magazine

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jean marc.verdrel Par Jean-Marc VERDREL | Rédacteur, expert de la TV
Publié samedi 9 mai 2026 163
"Sept à Huit" dimanche 10 mai 2026 sur TF1, sommaire du magazine

Voici les reportages qui seront diffusés dans le magazine "Sept à Huit", dimanche 10 mai 2026, présenté par Harry Roselmack à partir de 17:15 sur TF1.

17:15 Sept à Huit Life

“Sept à Huit Life” privilégie la proximité et les rencontres dans tous les univers de la vie quotidienne. Cette heure dédiée à la société française, ses tendances et ses évolutions, met en lumière des personnages et des histoires souvent étonnantes : la marque de fabrique de “Sept à Huit” !

14 ans et déjà des stars !

Elias fait danser des foules, Emmy est championne de France de motocross. Pressions, argent, école, comment vivent-ils leur passion et leur notoriété ?

18:20 Sept à Huit

Chaque dimanche soir, Harry Roselmack plonge les téléspectateurs au cœur de l’événement, avec des reportages sur la société et les derniers faits marquants. L’émission met en évidence des histoires fortes et des témoignages sur le monde d’aujourd’hui et de demain.

Nouveau départ

En Lozère, Sept à Huit vous fait découvrir un lycée hôtelier pas comme les autres...

Hainan, l'île aux plaisirs

Sept à Huit vous emmène au nouveau Miami, en Chine.

19:30 Le portrait de la semaine 

Virginie Efira, drôle et sans complexe

Cash, sympa, naturelle, avec un zeste de « belgitude » qu’on aime tant, Virginie Efira s’est imposée comme l’une des comédiennes françaises les plus demandées, confirmée par un César de la meilleure actrice.

L’époque de La Nouvelle Star semble si loin ! Enfant déjà, elle avait le désir d’être star, comme un désir romanesque.

Virginie Efira est à l’affiche du film « Histoires parallèles » d’Asghar Farhadi, en salle le 14 mai.

Dernière modification le samedi, 09 mai 2026 20:31
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