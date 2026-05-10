"Bonjour ! Avec vous" lundi 11 mai 2026 sur TF1, sommaire et invités de l'émission

Un nouveau rendez-vous présenté par Christophe Beaugrand et son équipe de chroniqueurs : Jacques Legros, Cécile de Ménibus, Julie Tomeï et Bénédicte Le Chatelier pour débattre de l’actualité et des grandes questions de société avec des chroniques variées autour du bien-être, de la culture…
L’émission favorise l'interaction avec le public grâce à un QR code affiché à l'écran pour échanger avec les chroniqueurs en direct.
Au sommaire lundi 11 mai 2026 :
Avez-vous commencé votre déclaration d'impôts ?
Vous galérez pour votre déclaration de revenus ? Pas d’inquiétude…
Pascal Perri, expert économique sera en plateau pour répondre à toutes vos questions.
Christophe Beaugrand attend tous vos messages ici : https://www.tf1info.fr/bonjour-avec-vous
Comment bien choisir les tomates ?
Quelles sont les meilleures variétés ? Comment faire une bonne salade ?
Florient Gilbert, expert maraîcher / primeurs répondra à toutes vos questions.