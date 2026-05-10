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"Les maternelles XXL" lundi 11 mai 2026, sommaire et invités de Marie Portolano sur France 5

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jean marc.verdrel Par Jean-Marc VERDREL | Rédacteur, expert de la TV
Publié dimanche 10 mai 2026 228
"Les maternelles XXL" lundi 11 mai 2026, sommaire et invités de Marie Portolano sur France 5

Lundi 11 mai 2026 à 09:30, retrouvez Marie Portolano et Houssem Loussaief pour un nouveau numéro des "Maternelles XXL" sur France 5. En voici le sommaire et les invités.

De la périnatalité à l’adolescence, de l’éducation à la vie de famille, aucun sujet n’est tabou dans Les Maternelles XXL, présenté par Marie Portolano avec Houssem Loussaief.

Un rendez-vous quotidien qui accompagne avec bienveillance toutes les familles, tout au long de leur parcours, que ce soit pour donner la vie, aider les bébés à bien grandir ou mieux vivre avec les enfants et petits-enfants.

Au sommaire lundi 11 mai 2026 :

  • Le père de mes 4 enfants est militaire.

Les autres sujets traités dans l'émission  :

  • Vive la sieste en plein air !
  • Tout, vous saurez tout sur le stérilet
  • Comprendre les filles et les garçons d’aujourd’hui
  • Violences faites aux femmes : la thérapie par le karaté
  • Comment parler de la mort aux enfants ?
  • Trop de jouets ? Cette méthode est infaillible
  • Enfants couchés, la soirée peut commencer ?
  • Johanne Defay : les confidences d’une maman surfeuse.
Dernière modification le dimanche, 10 mai 2026 21:07
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