"Les maternelles XXL" lundi 11 mai 2026, sommaire et invités de Marie Portolano sur France 5

De la périnatalité à l’adolescence, de l’éducation à la vie de famille, aucun sujet n’est tabou dans Les Maternelles XXL, présenté par Marie Portolano avec Houssem Loussaief.
Un rendez-vous quotidien qui accompagne avec bienveillance toutes les familles, tout au long de leur parcours, que ce soit pour donner la vie, aider les bébés à bien grandir ou mieux vivre avec les enfants et petits-enfants.
Au sommaire lundi 11 mai 2026 :
- Le père de mes 4 enfants est militaire.
Les autres sujets traités dans l'émission :
- Vive la sieste en plein air !
- Tout, vous saurez tout sur le stérilet
- Comprendre les filles et les garçons d’aujourd’hui
- Violences faites aux femmes : la thérapie par le karaté
- Comment parler de la mort aux enfants ?
- Trop de jouets ? Cette méthode est infaillible
- Enfants couchés, la soirée peut commencer ?
- Johanne Defay : les confidences d’une maman surfeuse.