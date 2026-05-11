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"Ça commence aujourd'hui" lundi 11 mai 2026, sommaire et invités reçus par Faustine Bollaert sur France 2

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jean marc.verdrel Par Jean-Marc VERDREL | Rédacteur, expert de la TV
Publié lundi 11 mai 2026 165
"Ça commence aujourd'hui" lundi 11 mai 2026, sommaire et invités reçus par Faustine Bollaert sur France 2

Ce lundi 11 mai 2026 à 13:55 sur France 2, retrouvez Faustine Bollaert dans deux numéros du magazine "Ça commence aujourd'hui" dont voici les thèmes et les invités.

Chaque jour, Faustine Bollaert accueille sur le plateau de "Ça commence aujourd'hui" des hommes et des femmes qui évoquent des événements marquants de leur existence, pour permettre à d'autres d'avancer dans leur parcours : un rendez-vous positif et optimiste.

13:55 Profiter de la vie avant de perdre la vue

15:05 Une rupture amoureuse leur a fait perdre la raison

Faustine Bollaert reçoit trois invités qui ont éprouvé de grandes difficultés après une rupture amoureuse. Cette peine les a profondément blessés, les plongeant dans une dépression sévère et provoquant une perte de raison. Ils s'expriment avec sincérité sur le plateau de “Ça commence aujourd’hui”.

Christophe, tombé éperdument amoureux d'une femme il y a 13 ans, a subi une rupture brutale peu avant le décès de sa mère. Ces deux événements l'ont conduit à une importante dépression, entraînant plusieurs hospitalisations en psychiatrie. Toujours célibataire, Christophe redoute de renouer avec des rencontres féminines, bien que la solitude pèse sur lui.

Charlotte, quant à elle, a vécu une rupture soudaine et inexplicable qui l'a poussée à "péter un plomb" selon ses propres termes. Elle a harcelé son ex-conjoint pendant des mois et a également été hospitalisée pour analyser son comportement obsessionnel. Aujourd'hui, deux ans et demi après, Charlotte s’efforce de se sentir bien avec elle-même avant d'envisager une nouvelle relation.

Valérie, actuellement hospitalisée, a obtenu une autorisation de sortie pour participer à l'émission. Elle a connu une relation fusionnelle pendant plus de deux ans, mais la rupture brutale de cet homme, partant sans explication, l'a fait perdre pied.

Dernière modification le lundi, 11 mai 2026 09:46
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