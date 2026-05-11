"Des racines & des ailes" au cœur des grands lacs italiens, mercredi 13 mai 2026 sur France 3

Mercredi 13 mai 2026 à 21:10 sur France 2, le magazine "Des racines & des ailes", présenté par Carole Gaessler, vous emmènera au cœur des grands lacs du nord de l’Italie.

Cette région offre des paysages époustouflants, des jardins luxuriants et de somptueuses villas, qui nécessitent l’attention permanente de passionnés.

Isola del Garda est la seule île habitée du lac de Garde. Alberta Cavazza vit sur cette île privée, dans un palais néo-gothique construit au XIXe siècle par ses aïeuls. Elle nous ouvre exceptionnellement les portes de son incroyable demeure et nous partage son quotidien pour préserver ce décor unique.

Sur le lac de Côme, le botaniste Andrea Tantardini prend soin des plus beaux jardins. À la villa Carlotta, l’extraordinaire collection d’azalées réclame son attention. Dans les jardins de la villa Melzi d’Eril, il prépare les parterres exotiques dans le respect des collections anciennes.

La ville de Côme est aussi réputée depuis des siècles pour être, avec Lyon, l’une des deux capitales de la soie. Cette tradition se perpétue dans quelques ateliers. La jeune designer Francesca Ferigato réalise un nouveau foulard à partir des modèles de la maison Ratti.

Sur le lac Majeur, Serena Sogno, conservatrice des îles Borromée, nous fait découvrir Isola Bella, véritable chef-d’œuvre baroque. Au XVIIe siècle, la famille Borromée transforme cette île de pêcheurs en un palais somptueux entouré de jardins en terrasses conçus comme un théâtre à ciel ouvert. Ici, chaque élément raconte l’ambition des Borromée, qui souhaitaient créer un paradis terrestre pour impressionner les cours européennes.

Il y a six cents ans, le Duomo de Milan a été construit avec le marbre rose de la carrière de Candoglia, située à proximité du lac Majeur. Depuis, cette cathédrale gothique, l’une des plus grandes au monde, nécessite des restaurations permanentes. De l’extraction du marbre aux restaurations des sculptures, nous suivons les bâtisseurs qui œuvrent pour que le monument traverse le temps.

Un film de Mathilde Deschamps Lotthé et Herlé Jouon.