recherche
Magazines

"Des racines & des ailes" au cœur des grands lacs italiens, mercredi 13 mai 2026 sur France 3

0
Partages
jean marc.verdrel Par Jean-Marc VERDREL | Rédacteur, expert de la TV
Publié lundi 11 mai 2026 157
"Des racines & des ailes" au cœur des grands lacs italiens, mercredi 13 mai 2026 sur France 3

Mercredi 13 mai 2026 à 21:10 sur France 2, le magazine "Des racines & des ailes", présenté par Carole Gaessler, vous emmènera au cœur des grands lacs du nord de l’Italie.

Cette région offre des paysages époustouflants, des jardins luxuriants et de somptueuses villas, qui nécessitent l’attention permanente de passionnés.

Isola del Garda est la seule île habitée du lac de Garde. Alberta Cavazza vit sur cette île privée, dans un palais néo-gothique construit au XIXe siècle par ses aïeuls. Elle nous ouvre exceptionnellement les portes de son incroyable demeure et nous partage son quotidien pour préserver ce décor unique.

Sur le lac de Côme, le botaniste Andrea Tantardini prend soin des plus beaux jardins. À la villa Carlotta, l’extraordinaire collection d’azalées réclame son attention. Dans les jardins de la villa Melzi d’Eril, il prépare les parterres exotiques dans le respect des collections anciennes.

La ville de Côme est aussi réputée depuis des siècles pour être, avec Lyon, l’une des deux capitales de la soie. Cette tradition se perpétue dans quelques ateliers. La jeune designer Francesca Ferigato réalise un nouveau foulard à partir des modèles de la maison Ratti.

Sur le lac Majeur, Serena Sogno, conservatrice des îles Borromée, nous fait découvrir Isola Bella, véritable chef-d’œuvre baroque. Au XVIIe siècle, la famille Borromée transforme cette île de pêcheurs en un palais somptueux entouré de jardins en terrasses conçus comme un théâtre à ciel ouvert. Ici, chaque élément raconte l’ambition des Borromée, qui souhaitaient créer un paradis terrestre pour impressionner les cours européennes.

Il y a six cents ans, le Duomo de Milan a été construit avec le marbre rose de la carrière de Candoglia, située à proximité du lac Majeur. Depuis, cette cathédrale gothique, l’une des plus grandes au monde, nécessite des restaurations permanentes. De l’extraction du marbre aux restaurations des sculptures, nous suivons les bâtisseurs qui œuvrent pour que le monument traverse le temps.

Un film de Mathilde Deschamps Lotthé et Herlé Jouon.

mail

L'actualité TV Newsletter
Pour ne rien louper...
Chaque semaine, recevez en avant-première une sélection de programmes qui seront bientôt diffusés à la TV.
Publié dans Magazines, Documentaires, Mercredi
Retour en haut

L'info TV en continu

&quot;Enchaînés&quot; : résumé des épisodes diffusés sur France 2 mercredi 13 mai 2026

"Enchaînés" : résumé des épisodes diffusés sur France 2 mercredi 13 mai 2026

11 mai 2026 - 10:53

Sur le même thème...

&quot;Ça commence aujourd'hui&quot; lundi 11 mai 2026, sommaire et invités reçus par Faustine Bollaert sur France 2

"Ça commence aujourd'hui" lundi 11 mai 2026, sommaire et invités reçus par Faustine Bollaert sur France 2

11 mai 2026 - 09:41

A ne pas manquer...

&quot;Sept à Huit&quot; dimanche 10 mai 2026 sur TF1, sommaire du magazine

"Sept à Huit" dimanche 10 mai 2026 sur TF1, sommaire du magazine

09 mai 2026 - 20:24 Magazines

vignette primes a venir
vignette week end tv

L'actualité TV

Magazines
Divertissements
Infos / Docs
Fictions / Cinéma
Série
Infos
Jeunesse
Sport
Sélection du week-end

En coulisses

Interviews
Vidéos
Tournages en cours
Invités des émissions TV
Les prochains primes
La rentrée TV

Focus sur...

Fort Boyard
Koh Lanta
On est en direct
L'amour est dans le pré
Pékin Express
The Voice
The Voice Kids

Suivez nous...