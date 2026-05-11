"La grande librairie" mercredi 13 mai 2026, les invités reçus par Augustin Trapenard sur France 5

Mercredi 13 mai 2026 à 21:05 sur France 5, Augustin Trapenard présentera un nouveau numéro de "La grande librairie". Voici les invités qui seront reçus cette semaine dans l'émission.

Présenté par Augustin Trapenard, le magazine littéraire de France 5 est le grand rendez-vous de l'actualité littéraire sous toutes ses formes : romans, essais, histoire, polars, bandes dessinées, jeunesse, etc.

Chaque mercredi soir sur France 5, Augustin Trapenard convie des auteurs d'univers différents qui font l'actualité littéraire.

Les invités de l'émission du mercredi 13 mai 2026 :

Katherine Pancol pour son livre « Des choux et des reines » (Albin Michel)

Sophie a sauté dans le premier train pour Rouen avec, pour seul bagage, son chien Sherlock. Elle s’est enfuie. Ce jour-là, son amant avait oublié de l’enfermer à double tour. Katherine Pancol s’intéresse à une forme d’aliénation intime, diffuse, qui ne relève ni de la violence spectaculaire ni du drame visible, mais d’un lent processus de dépossession de soi. Le roman en restitue la logique interne : comment quelqu’un en vient à déléguer sa propre existence à une autre personne. Le récit se déploie comme une expérience de réappropriation.

Olivier Bourdeaut pour son livre « Une histoire d’amour et de violence » (Gallimard)

Olivier Bourdeaut explore son enfance, marquée par un père tyrannique. Longtemps, il a intégré coups et humiliations, transformant la violence en mode de vie. Pour lui, il n’a jamais eu le sentiment d’être une victime : tout relevait de la normale. Au centre du livre, Pierre Bourdeaut, notaire ruiné, figure autoritaire, cruelle et imprévisible, règne sur sa famille comme un despote. Tout le monde développe ses propres stratégies de survie. Entre admiration et haine, entre filiation et révolte, Olivier interroge l’héritage et la peur de reproduire ce qu’on a subi.

Michel Bussi pour son livre « Que la mort nous frôle » (Les Presses de la Cité)

Depuis 1945, le pensionnat des Amarantes situé près de Lausanne accueille des adolescents brisés par la guerre. Mais soudainement des événements inquiétants secouent les lieux : des pensionnaires disparaissent, de mort naturelle leur assure-t-on, des statues changent de place. La tour, où le docteur Gruber mène de mystérieuses expériences, semble même avoir perdu un étage. Tandis que les ombres et les non-dits pèsent sur le manoir hors du temps, le danger est partout. Derrière ce décor faussement paisible, entre les rives du Léman et les sommets alpins, le passé peut-il encore tuer ?

Marie Dosé pour son livre « La violence faite aux autres « (Éditions du sonneur)

Dans cette galerie de portraits, l’avocate Marie Dosé relate ce que ni les médias ni l’opinion ne voient jamais : la brutalité concrète d’une institution qui, par indifférence ou jubilation à juger, finit par briser des existences, ici ou ailleurs. Mais cet ouvrage n’a rien d’un tract ou d’un pamphlet : à son écriture implacable, parfois clinique, fait surtout écho une expression d’impuissance devant ce que notre société tend à devenir. Enfin, dans ce récit d’un quotidien en butte à la mécanique judiciaire, viennent s’immiscer, non sans pudeur ni délicatesse, les angoisses et les tremblements du drame privé.

Lucile Novat pour son livre « Voir venir » (Éditions du Sous-sol)

À Saint-Denis se trouve un étonnant et imposant édifice : la maison d’éducation de la Légion d’honneur. Vanessa est aujourd’hui surveillante dans cet internat de jeunes filles revêtant tantôt des airs de château de conte, tantôt de maison hantée. Véritable cheffe d’orchestre de ce roman choral, elle nous invite à faire la connaissance de quatre pensionnaires. Ces adolescentes portent toutes un lourd symbole, une médaille remise à leur père ou à leur grand-père, leur clé pour entrer ici. Leur présent et leur passé s’entremêlent, le temps se détraque, jusqu’à ce drame irrémédiable, que personne n’avait vu venir.