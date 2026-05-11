"Enquêtes criminelles" : Philippine, l’étudiante prise au piège, mercredi 13 mai 2026 sur W9

Mercredi 13 mai 2026 à 21:25 sur W9, Nathalie Renoux vous proposera de revoir le numéro du magazine "Enquêtes criminelles" consacré au meurtre de Philippine, l'étudiante de 19 ans retrouvée dans le bois de Boulogne.

La nouvelle de sa mort a scandalisé la France entière.

Samedi 21 septembre dernier, Philippine, une étudiante de 19 ans, est retrouvée sans vie dans le bois de Boulogne, à quelques centaines de mètres de l’université Paris-Dauphine où elle suivait des cours d’économie. La jeune femme avait disparu la veille, aux alentours de 14 heures. Comme tous les vendredis après-midis, après avoir déjeuné avec des camarades au restaurant universitaire, elle devait prendre le RER, juste en face de l’établissement, et rentrer dans les Yvelines où ses parents habitent.

Seulement, Philippine n’est jamais arrivée. Aux abords de l’université, elle aurait croisé la route d’un certain Taha Oualidat. Le jeune homme de 22 ans, de nationalité marocaine, est interpellé en Suisse, à Genève, après trois jours de traque. Et son profil fait froid dans le dos : libéré en juin 2024 après avoir passé cinq ans en prison pour un viol commis en 2019, il faisait l’objet d’une obligation de quitter le territoire français.

Alors, comment un tel drame a-t-il pu se produire ? Le suspect s’en serait-il pris à Philippine par hasard ou l’aurait-il repérée ? En remettant dans la nature un futur récidiviste, la justice a-t-elle dysfonctionné ? Et pourquoi le meurtrier présumé de Philippine se trouvait-il toujours sur le sol français ?

"Enquêtes criminelles" revient sur les zones d’ombre qui entourent ce terrible drame qui a ému les Français.

À la suite, Enquêtes criminelles revient sur l'histoire d'Angel Valcarcel.

Le 30 août 2014, cet homme de 54 ans se présente au commissariat d’Agde et fait une déclaration glaçante : « J’ai buté ma belle-fille. Mon fils est vengé ». La jeune femme dont il est question, c’est Vanessa Mayor, 27 ans. Son corps est retrouvé criblé de neuf balles. Pourquoi Angel Valcarcel aurait-il vidé son chargeur sur sa belle-fille ?

Les enquêteurs ne vont pas tarder à comprendre que la mort de Vanessa Mayor est le tragique épilogue d’une histoire d’amour qui a viré au drame.