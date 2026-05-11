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"28 minutes" lundi 11 mai 2026, sommaire et invités reçus par Élisabeth Quin sur Arte

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jean marc.verdrel Par Jean-Marc VERDREL | Rédacteur, expert de la TV
Publié lundi 11 mai 2026 238
"28 minutes" lundi 11 mai 2026, sommaire et invités reçus par Élisabeth Quin sur Arte

Élisabeth Quin vous donne rendez-vous à 20:05 sur Arte ce lundi 11 mai 2026 pour un nouveau numéro de "28 minutes", le rendez-vous quotidien consacré à l’actualité et au débat.

Avec curiosité, vivacité et humour, Élisabeth Quin s'empare chaque soir de l’actualité, accompagnée, du lundi au jeudi, par Benjamin Sportouch, Anna N'Diaye, Marie Bonnisseau et Xavier Mauduit.

Au programme, les rubriques "Le profil idéal" de Gaël Legras, "Mise au point" de Sandrine Le Calvez et "Entendu" de Thibaut Nolte.

Au sommaire ce lundi 11 mai 2026 :

Ce chercheur nous incite à recycler nos urines pour éviter la cacatastrophe
Spécialiste de l’eau et de l’assainissement, Fabien Esculier alerte dans “Une autre histoire des excréments” (Éditions Actes Sud), sur le gaspillage de nos urines et matières fécales, pourtant riches en nutriments essentiels aux sols. À force de vouloir les évacuer par le tout-à-l’égout, nous avons oublié qu’elles participent naturellement au cycle du vivant. L’auteur plaide ainsi pour un retour à des pratiques plus sobres : les séparer de l’eau, composter les matières organiques et réapprendre à valoriser ce que nous considérons aujourd’hui comme des déchets.

Frit, rôti ou en nuggets : sommes-nous entrés dans la civilisation du poulet ?
Le poulet est devenu la viande préférée des Français. Derrière cet engouement se cache une dépendance croissante aux importations : plus d’un poulet sur deux consommé en France provient désormais de l’étranger. Cette passion pour la volaille s’illustre notamment avec le succès fulgurant du poulet frit. Aux côtés de KFC, installé en France depuis 1991, de nombreuses enseignes comme Chicken Street, Tasty Crousty ou Master Poulet se disputent désormais ce marché. Cette enseigne a même été l’objet d’une polémique politique ces dernières semaines : le maire socialiste de Saint-Ouen-sur-Seine, Karim Bouamrane, s’est opposé à l’ouverture d’une franchise dans sa commune, dénonçant les nuisances générées et la faible qualité des produits proposés.

Le Pentagone vient de publier plus de 160 documents jusqu’ici classés secret-défense sur les “phénomènes aériens non identifiés”, Xavier Mauduit en profite pour évoquer l’histoire du “Project Sign” lancé en 1947, dédié à l’observation des soucoupes volantes.

Marie Bonnisseau s’intéresse à la mode du vêtement de travail "made in France".

Dernière modification le lundi, 11 mai 2026 16:10
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