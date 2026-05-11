"C ce soir" lundi 11 mai 2026, les invités reçus par Karim Rissouli sur France 5

Lundi 11 mai 2026 à 22:50 sur France 5, Karim Rissouli présentera un nouveau numéro du magazine "C ce soir". Voici le thème de l'émission et les invités reçus.

Quand les idées éclairent l'actualité et la complexité du monde… "C Ce Soir" propose un débat d'idées sur l'actualité politique et/ou sociale du jour.

Karim Rissouli reçoit des intellectuels, artistes et protagonistes au centre de l'actualité pour approfondir la réflexion.

Karim Rissouli est entouré de Laure Adler et Arthur Chevallier (le lundi et le mardi) et de Camille Diao et Nathan Devers (le mercredi et le jeudi).

Thème et invités du lundi 11 mai 2026 :

Hantavirus • Le retour de la pandémie ?

Karim Rissouli va en débattre avec ses invités :

Karine Lacombe, infectiologue.

Agnès Buzyn, ancienne ministre de la Santé.

Nicolas Berrod, journaliste au Parisien.

Dominique Bourg, philosophe.

William Audureau, journaliste au Monde.