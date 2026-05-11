"Bonjour ! Avec vous" mardi 12 mai 2026 sur TF1, sommaire et invités de l'émission

Mardi 12 mai 2026 à 10:00 sur TF1, Christophe Beaugrand poursuivra en direct la matinale de TF1 dans un nouveau numéro de "Bonjour ! Avec vous". Voici les thèmes qui seront abordés dans l'émission.

Un nouveau rendez-vous présenté par Christophe Beaugrand et son équipe de chroniqueurs : Jacques Legros, Cécile de Ménibus, Julie Tomeï et Bénédicte Le Chatelier pour débattre de l’actualité et des grandes questions de société avec des chroniques variées autour du bien-être, de la culture…

L’émission favorise l'interaction avec le public grâce à un QR code affiché à l'écran pour échanger avec les chroniqueurs en direct.

Au sommaire mardi 12 mai 2026 :

Avez-vous envie de passer à la voiture électrique ?

Grand boom des voitures électriques ! Depuis le début de l’année les ventes ont augmenté de 48% de ventes.

Quelles sont vos questions pour passer à l’électrique ? Un expert en plateau répondra à toutes vos questions pour vous aider.

Christophe Beaugrand attend tous vos messages ici : https://www.tf1info.fr/bonjour-avec-vous

Comment bien négocier ?

Vos enfants, votre métier, vos courses... un expert en plateau vous donnera toutes les armes pour apprendre à négocier.