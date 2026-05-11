"Les maternelles XXL" mardi 12 mai 2026, sommaire et invités de Marie Portolano sur France 5

De la périnatalité à l’adolescence, de l’éducation à la vie de famille, aucun sujet n’est tabou dans Les Maternelles XXL, présenté par Marie Portolano avec Houssem Loussaief.
Un rendez-vous quotidien qui accompagne avec bienveillance toutes les familles, tout au long de leur parcours, que ce soit pour donner la vie, aider les bébés à bien grandir ou mieux vivre avec les enfants et petits-enfants.
Au sommaire mardi 12 mai 2026 :
- Violences conjugales : le jour où j’ai dit stop
Les autres sujets traités dans l'émission :
- 1001 Mots : un coup de pouce au langage des enfants
- Comprendre et traiter les troubles de l’oralité
- Nés sous X : faut-il revenir sur la loi du secret ?
- Bac de Français : des ateliers de lecture à voix haute
- Mon enfant a peur du docteur….
- Pourquoi les ados s’habillent tous pareil !
- Prendre l’avion avec 3 enfants, quelle aventure !
- Alex Wizorek, son enfance, sa famille.