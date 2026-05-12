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"Ça commence aujourd'hui" mardi 12 mai 2026, sommaire et invités reçus par Faustine Bollaert sur France 2

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jean marc.verdrel Par Jean-Marc VERDREL | Rédacteur, expert de la TV
Publié mardi 12 mai 2026 322
"Ça commence aujourd'hui" mardi 12 mai 2026, sommaire et invités reçus par Faustine Bollaert sur France 2

Ce mardi 12 mai 2026 à 13:55 sur France 2, retrouvez Faustine Bollaert dans deux numéros du magazine "Ça commence aujourd'hui" dont voici les thèmes et les invités.

Chaque jour, Faustine Bollaert accueille sur le plateau de "Ça commence aujourd'hui" des hommes et des femmes qui évoquent des événements marquants de leur existence, pour permettre à d'autres d'avancer dans leur parcours : un rendez-vous positif et optimiste.

13:55 Brûlures, cicatrices : comment ont-ils accepté leur nouvelle apparence ?

En une fraction de seconde, un accident domestique, un incendie ou un drame personnel vient briser l'image de soi, laissant derrière lui une peau marquée, boursouflée, étrangère. Pour les grands brûlés, la douleur physique n'est souvent que le premier acte d'un long combat : celui de la réappropriation identitaire.

15:05 Charlotte et Sylvie : comment sont-elles sorties de l'engrenage de l'alcool ?

Entre 500 000 et 1 million et demi de Françaises auraient une consommation problématique d'alcool.

Faustine Bollaert aborde le sujet de l'addiction à l'alcool avec deux femmes courageuses. Charlotte et Sylvie osent aujourd'hui prendre la parole pour elle, mais aussi pour les autres !

Charlotte est sobre depuis quatre ans, c'est une renaissance pour elle.

Sylvie est abstinente depuis bientôt quatre mois. Elle se sent pour la première fois sur la bonne voie, sereine et apaisée.

Ces deux battantes reviennent sur leur parcours et sur le piège dans lequel elles sont tombées

Dernière modification le mardi, 12 mai 2026 09:17
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