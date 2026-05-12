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"Vintage Mecanic" : restauration d'une Lancia Delta HF Integrale sur RMC Découverte jeudi 14 mai 2026

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jean marc.verdrel Par Jean-Marc VERDREL | Rédacteur, expert de la TV
Publié mardi 12 mai 2026 138
"Vintage Mecanic" : restauration d'une Lancia Delta HF Integrale sur RMC Découverte jeudi 14 mai 2026

Jeudi 14 mai 2026 à 21:10, RMC Découverte diffusera le 16ème épisode de la 10ème saison de "Vintage Mecanic" consacré à la restauration d'une Lancia Delta HF Integrale.

L’émission automobile culte Vintage Mecanic célèbre cette année un cap symbolique : sa 10ème saison !

Pour cette saison évènementielle, le programme phare de la restauration automobile fait peau neuve et s’ouvre à une nouvelle ère, tout en restant fidèle à l’esprit qui a séduit des millions de passionnés. Son atout majeur ? Sa capacité à vulgariser la mécanique et à transmettre ses astuces de pro. Vendre, acheter, restaurer, estimer… c’est son quotidien et il met aujourd’hui son savoir-faire au service de Vintage Mecanic

Après 9 saisons aux commandes, François Allain a décidé de voguer vers de nouveaux horizons mécaniques et de relever de nouveaux défis. Il passe aujourd’hui le volant à Baptiste - Les Pilotes du Dimanche -, l’un des créateurs de contenus automobile les plus en vue de la scène digitale.

Épisode 10x16 Lancia Delta HF Integrale

La reine des rallyes qui a fait vibrer les années 80 fait son apparition dans Vintage Mecanic. Baptiste a déniché une Lancia Delta HF Intégrale de 1988, cette bête de course mythique.

Le problème ? Elle n'a pas démarré depuis plus de 30 ans. Même si ce 4 cylindres de 185 chevaux jouissait d'une sacrée réputation, son réveil s'annonce plus qu'incertain. Baptiste devra effectuer une révision complète et un redémarrage minutieux pour éviter le cauchemar. Le turbo Garrett T3, légendaire mais fragile, devra passer au contrôle strict sous peine de surchauffe et de dégâts irréversibles. La transmission promet d'être un gros sujet : le différentiel qui dort dans le coffre est une pièce maîtresse. S'il est hors service, la facture pourrait être salée pour notre expert. Les freins, restés immobiles pendant des décennies, peuvent, eux aussi, réserver de mauvaises surprises. La carrosserie n'est pas en reste : bosses, corrosion, pare-chocs avant en vrac et accessoires d'époque à traiter.

Baptiste parviendra-t-il à ressusciter cette légende du rallye ?

Dernière modification le mardi, 12 mai 2026 14:42
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