"28 minutes" mardi 12 mai 2026, sommaire et invités reçus par Élisabeth Quin sur Arte

Élisabeth Quin vous donne rendez-vous à 20:05 sur Arte ce mardi 12 mai 2026 pour un nouveau numéro de "28 minutes", le rendez-vous quotidien consacré à l’actualité et au débat.

Avec curiosité, vivacité et humour, Élisabeth Quin s'empare chaque soir de l’actualité, accompagnée, du lundi au jeudi, par Benjamin Sportouch, Anna N'Diaye, Marie Bonnisseau et Xavier Mauduit.

Au programme, les rubriques "Le profil idéal" de Gaël Legras, "Mise au point" de Sandrine Le Calvez et "Entendu" de Thibaut Nolte.

Au sommaire ce mardi 12 mai 2026 :



Elle a passé des mois dans l’intimité de la famille d’un taliban en Afghanistan

Lauréate du prix World Press Photo 2026, la photojournaliste Élise Blanchard publie "Dans la maison d'un taliban" (éditions Le Cherche Midi). Pendant trois ans, après le départ des forces américaines en 2021, elle effectue plusieurs séjours en Afghanistan, au sein de la famille d'un taliban rencontré lors d'un reportage. À travers leur quotidien, elle documente la résilience, l'humour et la soumission des femmes face à un système oppressif.

En finir avec la Françafrique : Emmanuel Macron a-t-il tenu sa promesse ?

Emmanuel Macron a choisi Nairobi pour organiser, avec le Kenya, le sommet “Africa Forward”, les 11 et 12 mai 2026. Il marque ainsi une rupture symbolique avec l'héritage de la Françafrique en choisissant, pour la première fois, un pays hôte anglophone. En 2017, lors de son discours à Ouagadougou, il affirmait : “Il n’y a plus de politique africaine de la France.” Depuis, la situation s’est fortement dégradée au Sahel avec le départ précipité de l’armée française du Mali, du Burkina Faso et du Niger entre 2020 et 2023. Dans le même temps, Emmanuel Macron a pris une série de mesures visant à reconnaître le passé colonial français. Aujourd’hui, il souhaite faire du continent africain un partenaire financier important. Il a notamment annoncé 14 milliards d'euros d'investissements, publics et privés, en Afrique.

Xavier Mauduit revient sur l'histoire des hantavirus, ces maladies transmises par les rongeurs, après que la France a recensé son premier cas positif à ce virus.

Marie Bonnisseau raconte l'histoire d'un touriste allemand, qui a obtenu 1 000 euros de dédommagement pour ne pas avoir réussi à obtenir de transat durant son séjour dans un hôtel grec.