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"C ce soir" mardi 12 mai 2026, les invités reçus par Karim Rissouli sur France 5

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jean marc.verdrel Par Jean-Marc VERDREL | Rédacteur, expert de la TV
Publié mardi 12 mai 2026 419
"C ce soir" mardi 12 mai 2026, les invités reçus par Karim Rissouli sur France 5

Karim Rissouli vous donne rendez-vous sur France 5 ce mardi 12 mai 2026 à 22:50 pour un nouveau numéro du magazine "C ce soir". Voici le thème de l'émission et les invités reçus.

Quand les idées éclairent l'actualité et la complexité du monde… "C Ce Soir" propose un débat d'idées sur l'actualité politique et/ou sociale du jour.

Karim Rissouli reçoit des intellectuels, artistes et protagonistes au centre de l'actualité pour approfondir la réflexion.

Karim Rissouli est entouré de Laure Adler et Arthur Chevallier (le lundi et le mardi) et de Camille Diao et Nathan Devers (le mercredi et le jeudi).

Thème & invités du mardi 12 mai 2026 :

Hantavirus - Trump  Un danger mondial ?

Donald Trump face à un virus, épisode 2… Il avait quitté une première fois le pouvoir après sa gestion désastreuse du Covid et c’est donc encore lui qui est dans le bureau ovale pour faire face à cet hantavirus qui émerge et qui effraie le monde entier…

Un président américain qui a multiplié depuis son retour aux affaires les attaques contre la science, coupant drastiquement les budgets consacrés à la recherche, installant au ministère de la Santé un antivax notoire et qui a, pour couronner le tout, sorti les États-Unis de l’Organisation Mondiale de la Santé…

Karim Rissouli va en débattre avec ses invités :

Patrice Maniglier, philosophe, maître de conférences à l’Université Paris-Nanterre.

Vincent Bordenave, journaliste au service Sciences du journal Le Figaro.

Alexandra Schwartzbrod, journaliste, directrice adjointe de la rédaction du journal Libération.

Stéphanie Tchiombiano, docteure en science politique, spécialiste en santé mondiale, membre du think tank Santé Mondiale 2030.

Jérôme Viala Gaudefroy, docteur en civilisation américaine, spécialiste du discours politique.

Cyril Dion, journaliste, écrivain, réalisateur.

Dernière modification le mardi, 12 mai 2026 21:22
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