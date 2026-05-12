"Bonjour ! Avec vous" mercredi 13 mai 2026 sur TF1, sommaire et invités de l'émission

Un nouveau rendez-vous présenté par Christophe Beaugrand et son équipe de chroniqueurs : Jacques Legros, Cécile de Ménibus, Julie Tomeï et Bénédicte Le Chatelier pour débattre de l’actualité et des grandes questions de société avec des chroniques variées autour du bien-être, de la culture…
L’émission favorise l'interaction avec le public grâce à un QR code affiché à l'écran pour échanger avec les chroniqueurs en direct.
Au sommaire mercredi 13 mai 2026 :
Hantavirus : pensez-vous que la crise est bien gérée ?
Tout le monde s'interroge sir l'hantavirus. Alors émission spéciale pour poser toutes vos questions à l'invitée du jour, la médecin urgentiste Agnès Ricard-Hibon.
Christophe Beaugrand attend tous vos messages ici : https://www.tf1info.fr/bonjour-avec-vous
Votre chien vous parle-t-il ?
Et vous ? Parlez-vous à votre chien ?
La vétérinaire Laetitia Barlerin vous répondra en direct et vous dira comment « communiquer » avec votre chien ou votre chat.