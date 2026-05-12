"Les maternelles XXL" mercredi 13 mai 2026, sommaire et invités de Marie Portolano sur France 5

De la périnatalité à l’adolescence, de l’éducation à la vie de famille, aucun sujet n’est tabou dans Les Maternelles XXL, présenté par Marie Portolano avec Houssem Loussaief.
Un rendez-vous quotidien qui accompagne avec bienveillance toutes les familles, tout au long de leur parcours, que ce soit pour donner la vie, aider les bébés à bien grandir ou mieux vivre avec les enfants et petits-enfants.
Au sommaire mercredi 13 mai 2026 :
- Je me suis battue pour que mon fils soit soigné…
Les autres sujets traités dans l'émission :
- 1, 2, 3…Prêts, grimpez !
- Hormones de grossesse et soleil, pas les meilleurs amis !
- Lutter contre le harcèlement scolaire… en justice !
- Au quotidien, avec une famille poly-allergique…
- Des idées de jeux avec les grands-parents
- Et si on organisait un « Yes Day » ?
- Être mère, c’est ne plus jamais dire « jamais » !
- Nathalie Marquay-Pernaud, son enfance, sa famille.