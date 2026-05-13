"Les maternelles XXL" jeudi 14 mai 2026, sommaire et invités de Marie Portolano sur France 5

De la périnatalité à l’adolescence, de l’éducation à la vie de famille, aucun sujet n’est tabou dans Les Maternelles XXL, présenté par Marie Portolano avec Houssem Loussaief.
Un rendez-vous quotidien qui accompagne avec bienveillance toutes les familles, tout au long de leur parcours, que ce soit pour donner la vie, aider les bébés à bien grandir ou mieux vivre avec les enfants et petits-enfants.
Au sommaire jeudi 14 mai 2026 :
- Mon instinct nous a sauvé la vie, à moi et mon bébé
Les autres sujets traités dans l'émission :
- Fais dodo, petit Sandro…
- Torticolis de l’enfant : que faire ?
- Y a d’la joie dans la maternité !
- Aider les enfants à vivre avec leur deuil
- S’équiper pour randonner en famille
- Lunchbox : grosse pression sur les parents !
- Je me suis offert le jouet dont je rêvais enfant…
- L’enfance d’une future danseuse étoile.