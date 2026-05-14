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"Chroniques criminelles" : Mère et fils à la vie à la mort, samedi 16 mai 2026 sur TFX

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jean marc.verdrel Par Jean-Marc VERDREL | Rédacteur, expert de la TV
Publié jeudi 14 mai 2026 162
"Chroniques criminelles" : Mère et fils à la vie à la mort, samedi 16 mai 2026 sur TFX

Samedi 16 mai 2026 à 21:05, TFX vous proposera de revoir un numéro du magazine "Chroniques criminelles" : « Mère et fils à la vie à la mort ».

"Chroniques Criminelles" vous propose dans cet épisode, l’histoire d’un drame familial fatal, sur fond d’emprise et de manipulation…

La victime ? C’est Joseph Lenaerts, un chauffeur routier sans histoire qui vit à Eupen, en Belgique. Son cadavre en décomposition est découvert chez lui en janvier 2018. Il a été massacré à coups de hache… Immédiatement, ses proches désignent une coupable : Kathlyn, sa compagne depuis 8 ans.

Fin de l’affaire ? Pas si sûr, car les enquêteurs vont aller de surprises en surprises, avant de mettre au jour l’incroyable vérité…

Principaux intervenants :

  • Jo Lenaerts : sœur de Joseph Lenaerts
  • René : ami et collègue de Joseph Lenaerts
  • David Hannen : avocat de la famille Lenaerts (partie civile)
  • Denis Barth : avocat de Christian Karkuth (défense)
  • Patrick Thevissen : avocat de Kathrin Hilpert (défense)
  • Françoise Peiffer : journaliste - Agence Belga
  • Verena Reul : juge d’instruction
  • Ralf Niggemann : directeur d’enquête.
Dernière modification le jeudi, 14 mai 2026 12:58
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