"Chroniques criminelles" : Mère et fils à la vie à la mort, samedi 16 mai 2026 sur TFX

"Chroniques Criminelles" vous propose dans cet épisode, l’histoire d’un drame familial fatal, sur fond d’emprise et de manipulation…
La victime ? C’est Joseph Lenaerts, un chauffeur routier sans histoire qui vit à Eupen, en Belgique. Son cadavre en décomposition est découvert chez lui en janvier 2018. Il a été massacré à coups de hache… Immédiatement, ses proches désignent une coupable : Kathlyn, sa compagne depuis 8 ans.
Fin de l’affaire ? Pas si sûr, car les enquêteurs vont aller de surprises en surprises, avant de mettre au jour l’incroyable vérité…
Principaux intervenants :
- Jo Lenaerts : sœur de Joseph Lenaerts
- René : ami et collègue de Joseph Lenaerts
- David Hannen : avocat de la famille Lenaerts (partie civile)
- Denis Barth : avocat de Christian Karkuth (défense)
- Patrick Thevissen : avocat de Kathrin Hilpert (défense)
- Françoise Peiffer : journaliste - Agence Belga
- Verena Reul : juge d’instruction
- Ralf Niggemann : directeur d’enquête.