"C dans l'air" jeudi 14 mai 2026, les invités reçus par Caroline Roux sur France 5

Caroline Roux vous donne rendez-vous ce jeudi 14 mai 2026 à 17:30 sur France 5 pour un nouveau numéro de “C dans l'air”. Voici le thème de l'émission et les invités qui seront reçus.

17:30 L'invité de "C dans l'air"

Caroline Roux reçoit en direct une personnalité qui fait l'actualité. Hommes et femmes politiques, écrivains, philosophes, scientifiques ou économistes : 10 minutes de dialogue pour donner un éclairage en prise directe avec l'information du jour.

Invité en attente de confirmation par la chaîne. Cet article sera réactualisé entre 15:45 et 16:30 avec le sommaire complet de l'émission.

17:45 "C dans l'air"

Caroline Roux décryptera en direct l'actualité en compagnie de plusieurs experts. En fin d'émission, ils répondent aux questions des téléspectateurs.

Les experts invités :

Philippe Gelie, directeur adjoint de la rédaction du Figaro.

Général Patrick Dutartre, général de l’armée de l’Air et de l’Espace, ancien pilote de chasse.

Nicole Bacharan, historienne et politologue, spécialiste des États-Unis.

Mary-Françoise Renard, professeure d’économie à l'Université Clermont-Auvergne.

Le thème de l'émission :

Premier tête-à-tête entre Donald Trump et Xi Jinping. Accueilli en grande pompe ce jeudi à Pékin, le président des États-Unis a rencontré son homologue chinois, au premier jour d’une visite officielle aux lourds enjeux. Échanges d’amabilités et longue poignée de main. Xi Jinping a salué « une visite historique », prônant la stabilité des relations sino-américaines, et Donald Trump a promis un « avenir fabuleux » entre les deux puissances rivales. Mais derrière les sourires, les sujets de tension sont nombreux entre les deux superpuissances : la guerre au Moyen-Orient, les enjeux technologiques, la guerre commerciale, sans oublier Taïwan. Et loin des caméras, les propos sont plus offensifs.

Ainsi, Xi Jinping a prévenu Donald Trump que la Chine et les États-Unis pourraient entrer en « conflit » si Washington gérait mal la question de Taïwan, a rapporté la télévision d’État CCTV. Avant de monter dans l’avion pour se rendre à Pékin, le président des États-Unis avait déclaré qu’il parlerait avec le numéro un chinois Xi Jinping de la question des ventes d’armes américaines à Taïwan. Mais pourquoi accepterait-il d’en discuter avec la Chine ?

L’Empire du Milieu considère Taïwan comme l’une de ses provinces, qu’elle n’a pas encore réussi à « unifier » avec le reste de son territoire depuis la fin de la guerre civile chinoise en 1949. Elle demande régulièrement aux États-Unis de ne pas soutenir militairement et diplomatiquement les autorités taïwanaises actuelles, et a intensifié ses manœuvres militaires autour de Taïwan depuis 2016. De leur côté, depuis l’adoption par le Congrès en 1979 du Taiwan Relations Act, les États-Unis sont tenus de donner à Taïwan les moyens d’assurer sa défense. Cela pourrait-il changer ? Les États-Unis pourraient-ils lâcher Taïwan et le détroit de Formose en échange du détroit d'Ormuz ? Quels sont les enjeux de la visite de Donald Trump en Chine ? Entre l'hypercompétitivité chinoise et le protectionnisme américain, quid de l'Europe ? Et que se passe-t-il en mer de Chine méridionale ?

Alors que le monde a les yeux rivés vers le Moyen-Orient et le détroit d’Ormuz, l’Empire du Milieu en profite pour accélérer discrètement dans d’autres domaines. En mer de Chine méridionale, Pékin construit activement une île artificielle sur le récif Antelope, situé à quelques centaines de kilomètres des côtes vietnamiennes. Parallèlement, l’Asie s’agite autour d’un autre étroit couloir de navigation : le détroit de Malacca, voie navigable la plus fréquentée au monde. L’Indonésie a fait part de sa volonté d’y imposer des péages avant de faire machine arrière.

Le sujet vous questionne ?

Posez votre question par SMS au 41 555 (du lundi au samedi de 15h30 à 19h00 | 0,05 € / SMS), sur Twitter avec le hashtag #cdanslair.