"28 minutes" jeudi 14 mai 2026, sommaire et invités reçus par Élisabeth Quin sur Arte

Élisabeth Quin vous donne rendez-vous à 20:05 sur Arte ce jeudi 14 mai 2026 pour un nouveau numéro de "28 minutes", le rendez-vous quotidien consacré à l’actualité et au débat.

Avec curiosité, vivacité et humour, Élisabeth Quin s'empare chaque soir de l’actualité, accompagnée, du lundi au jeudi, par Benjamin Sportouch, Anna N'Diaye, Marie Bonnisseau et Xavier Mauduit.

Au programme, les rubriques "Le profil idéal" de Gaël Legras, "Mise au point" de Sandrine Le Calvez et "Entendu" de Thibaut Nolte.

Au sommaire ce jeudi 14 mai 2026 :



Covid long : malades imaginaires ou victimes d’un scandale sanitaire ?

Dans son livre d’enquête, “Les oubliés du covid”, publié aux éditions “HarperCollins”, Nora Sahara, ancienne infirmière devenue journaliste santé, s’intéresse au covid long à travers les témoignages de patients. Selon elle, près de 2 millions de personnes seraient touchées en France. D’après l’OMS, le covid long correspond à des symptômes persistant plus de trois mois après l’infection initiale et durant au moins deux mois. Cette maladie est reconnue en France par la loi Zumkeller, votée en 2022 et promulguée en 2023. Parfois remise en cause malgré les nombreux symptômes rapportés, le parcours de soins en France ressemble souvent à un véritable parcours du combattant, en particulier dans les déserts médicaux.

Peut-on encore voyager face aux crises géopolitiques, sanitaires et écologiques ?

Selon l’ONU, plus de 1,5 milliard de voyageurs internationaux ont été recensés en 2025, un record historique. Le tourisme représente aujourd’hui près de 10 % du PIB mondial. Contrairement aux idées reçues, les tensions géopolitiques ne semblent pas freiner l’envie de voyager. Pourtant, partir coûte de plus en plus cher. Aux contraintes économiques et géopolitiques s’ajoutent également les enjeux écologiques. Face à ces défis, devient-il nécessaire d’imaginer des formes de voyage plus responsables et plus durables ?

Xavier Mauduit nous raconte l'histoire de la ville de Mexico, fondée sur une île au milieu d'un lac.

Marie Bonnisseau nous révèle qu’en Pologne, les sangliers sont de plus en plus présents dans les zones urbaines, notamment à Varsovie.