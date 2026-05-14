"C ce soir" jeudi 14 mai 2026 , les invités reçus par Karim Rissouli sur France 5

Karim Rissouli vous donne rendez-vous sur France 5 ce jeudi 14 mai 2026 à 22:40 pour un nouveau numéro du magazine "C ce soir". Voici le thème de l'émission et les invités reçus.

Quand les idées éclairent l'actualité et la complexité du monde… "C Ce Soir" propose un débat d'idées sur l'actualité politique et/ou sociale du jour.

Karim Rissouli reçoit des intellectuels, artistes et protagonistes au centre de l'actualité pour approfondir la réflexion.

Karim Rissouli est entouré de Laure Adler et Arthur Chevallier (le lundi et le mardi) et de Camille Diao et Nathan Devers (le mercredi et le jeudi).

Thème & invités du jeudi 14 mai 2026 :

France 5 vous propose de revoir un numéro du magazine "C ce soir" diffusé le 18 mars dernier.

« Les rayons et les ombres » • La fin du tabou de la collaboration ?

Il y a des films qui nous plongent à la fois dans notre histoire la plus coupable et la plus honteuse, qui résonnent du début à la fin avec les questionnements moraux et politiques du présent et qui, en plus, permettent le débat… C’est rare, mais c’est le cas de celui dont le magazine va parler ce soir : « Les rayons et les ombres », du cinéaste Xavier Giannoli. L’histoire vraie d’un homme qui a commencé sa vie à gauche et dans le pacifisme et qui va la terminer au summum de la collaboration avec les nazis… Une plongée dans l’épisode le plus sombre de notre Histoire.

Pour en débattre, Karim Rissouli reçoit :

Xavier Giannoli, réalisateur.

Laurent Joly, historien.

Pascal Ory, historien, membre de l’Académie française.

Jérôme Garcin, journaliste, écrivain.

Yaël Hirsch, journaliste culturelle.