recherche
Magazines

"C ce soir" jeudi 14 mai 2026 , les invités reçus par Karim Rissouli sur France 5

0
Partages
jean marc.verdrel Par Jean-Marc VERDREL | Rédacteur, expert de la TV
Publié jeudi 14 mai 2026 213
"C ce soir" jeudi 14 mai 2026 , les invités reçus par Karim Rissouli sur France 5

Karim Rissouli vous donne rendez-vous sur France 5 ce jeudi 14 mai 2026 à 22:40 pour un nouveau numéro du magazine "C ce soir". Voici le thème de l'émission et les invités reçus.

Quand les idées éclairent l'actualité et la complexité du monde… "C Ce Soir" propose un débat d'idées sur l'actualité politique et/ou sociale du jour.

Karim Rissouli reçoit des intellectuels, artistes et protagonistes au centre de l'actualité pour approfondir la réflexion.

Karim Rissouli est entouré de Laure Adler et Arthur Chevallier (le lundi et le mardi) et de Camille Diao et Nathan Devers (le mercredi et le jeudi).

Thème & invités du jeudi 14 mai 2026 :

France 5 vous propose de revoir un numéro du magazine "C ce soir" diffusé le 18 mars dernier.

« Les rayons et les ombres »  La fin du tabou de la collaboration ?

Il y a des films qui nous plongent à la fois dans notre histoire la plus coupable et la plus honteuse, qui résonnent du début à la fin avec les questionnements moraux et politiques du présent et qui, en plus, permettent le débat… C’est rare, mais c’est le cas de celui dont le magazine va parler ce soir : « Les rayons et les ombres », du cinéaste Xavier Giannoli. L’histoire vraie d’un homme qui a commencé sa vie à gauche et dans le pacifisme et qui va la terminer au summum de la collaboration avec les nazis… Une plongée dans l’épisode le plus sombre de notre Histoire.

Pour en débattre, Karim Rissouli reçoit :

Xavier Giannoli, réalisateur.

Laurent Joly, historien.

Pascal Ory, historien, membre de l’Académie française.

Jérôme Garcin, journaliste, écrivain.

Yaël Hirsch, journaliste culturelle.

Dernière modification le jeudi, 14 mai 2026 20:21
mail

L'actualité TV Newsletter
Pour ne rien louper...
Chaque semaine, recevez en avant-première une sélection de programmes qui seront bientôt diffusés à la TV.
Publié dans Magazines, Invités des émissions, Jeudi
Retour en haut

L'info TV en continu

&quot;Quotidien&quot; jeudi 14 mai 2026, les invités reçus par Yann Barthès sur TMC

"Quotidien" jeudi 14 mai 2026, les invités reçus par Yann Barthès sur TMC

14 mai 2026 - 16:55

Sur le même thème...

&quot;Quotidien&quot; jeudi 14 mai 2026, les invités reçus par Yann Barthès sur TMC

"Quotidien" jeudi 14 mai 2026, les invités reçus par Yann Barthès sur TMC

14 mai 2026 - 16:55

A ne pas manquer...

&quot;La grande librairie&quot; mercredi 13 mai 2026, les invités reçus par Augustin Trapenard sur France 5

"La grande librairie" mercredi 13 mai 2026, les invités reçus par Augu…

11 mai 2026 - 15:17 Magazines

vignette primes a venir
vignette week end tv

L'actualité TV

Magazines
Divertissements
Infos / Docs
Fictions / Cinéma
Série
Infos
Jeunesse
Sport
Sélection du week-end

En coulisses

Interviews
Vidéos
Tournages en cours
Invités des émissions TV
Les prochains primes
La rentrée TV

Focus sur...

Fort Boyard
Koh Lanta
On est en direct
L'amour est dans le pré
Pékin Express
The Voice
The Voice Kids

Suivez nous...