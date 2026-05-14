"Bonjour ! Avec vous" vendredi 15 mai 2026 sur TF1, sommaire et invités de l'émission

Un nouveau rendez-vous présenté par Christophe Beaugrand et son équipe de chroniqueurs : Jacques Legros, Cécile de Ménibus, Julie Tomeï et Bénédicte Le Chatelier pour débattre de l’actualité et des grandes questions de société avec des chroniques variées autour du bien-être, de la culture…
L’émission favorise l'interaction avec le public grâce à un QR code affiché à l'écran pour échanger avec les chroniqueurs en direct.
Au sommaire jeudi 14 mai 2026 :
Produits lights, comment trier le vrai du faux ?
Sucre, sel, gras… les produits lights sont-ils vraiment fiables ?
Victoire N’Sonde, experte en consommation répondra à vous questions en direct.