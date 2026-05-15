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"Sept à Huit" : Pacal Obispo invité du « Portrait de la Semaine » dimanche 17 mai 2026 sur TF1

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jean marc.verdrel Par Jean-Marc VERDREL | Rédacteur, expert de la TV
Publié vendredi 15 mai 2026 379
"Sept à Huit" : Pacal Obispo invité du « Portrait de la Semaine » dimanche 17 mai 2026 sur TF1

Dimanche 17 mai 2026 à 19:30 sur TF1 dans "Sept à Huit", Pascal Obispo sera l'invité du « Portrait de la Semaine » d'Audrey Crespo-Mara à l'occasion de la sortie de son nouvel album.

Pascal Obispo sort un nouvel album de duos avec notamment ses disparus. La musique les maintient vivants. Obispo pratique l’art-thérapie, la musique mais aussi la peinture l’aident à réparer les blessures pour certaines remontant à l’enfance. Un père absent, une arrière-grand-mère précieuse et des amis chers disparus.

Il nous reçoit chez lui au Cap Ferret et sur le bassin d’Arcachon, là où il a grandi et où il vit loin du tumulte parisien. 

Son nouvel album, « Héritage » sera disponible le 22 mai prochain.

Pascal Obispo est « Le Portrait de la Semaine » d’Audrey Crespo-Mara, dimanche 17 mai à 19:30 sur TF1 et en streaming sur TF1 INFO et TF1+.

Dernière modification le vendredi, 15 mai 2026 12:49
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