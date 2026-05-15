"Enquête Exclusive" dimanche 17 mai 2026 sur M6, sommaire du magazine

Dimanche 17 mai 2026 à 23:10, Bernard de la Villardière présentera sur M6 un nouvel inédit du magazine "Enquête exclusive" qui propose cette semaine un reportage choc sur le coût humain et géopolitique de la fabrication de nos appareils technologiques (smartphones, ordinateurs, consoles).

Mines, guerres et trafics en Afrique : du sang dans nos portables ?

Au cœur de nos téléphones, ordinateurs et consoles se cache un minerai rare et stratégique, le coltan.

Les deux tiers des réserves mondiales se trouvent dans l’est de la République Démocratique du Congo, dans le Kivu, où la mine de Rubaya, frontalière avec le Rwanda, est devenue le point névralgique d’un conflit parmi les plus meurtriers au monde. Hommes, femmes et enfants y extraient au péril de leur vie le précieux minerai indispensable à l’industrie électronique. Une manne qui attise les convoitises. Notamment celle du M23, une milice armée et violente qui, d’après l’ONU, serait soutenue par le Rwanda. Profitant de la faiblesse de l’armée congolaise minée par la corruption, ce groupe de rebelles a pris le contrôle des mines et a désormais la mainmise sur le coltan.

Pour les habitants, ces richesses minières sont devenues une malédiction que les civils paient au prix fort : villages incendiés, femmes violées, enfants enrôlés, sept millions de déplacés et plus de six millions de morts. Dans un silence assourdissant, les « minerais de sang » du Congo continuent d’alimenter l’économie mondiale.