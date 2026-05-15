Sommaire de "50' Inside" samedi 16 mai 2026 sur TF1, les reportages diffusés cette semaine

Chaque semaine, Isabelle Ithurburu dévoile l'actualité des stars dans "50' Inside".
Au sommaire cette semaine :
17:50 50' Inside : L'actu
Actu • Kate Middleton en Italie.
Secret Actu • Escapade au Mont Saint-Michel.
Le portrait • Les confidences de Sofia Essaïdi.
La Story • Hélène Ségara, les secrets de sa chanson « Y’a trop de gens qui t’aiment ».
19:00 50' Inside : Le Mag
Le document • Les Pouilles, la botte secrète de l’Italie !
Pourquoi cette région au charme fou, attire-t-elle de plus en plus de Français ?