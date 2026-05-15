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Sommaire de "50' Inside" samedi 16 mai 2026 sur TF1, les reportages diffusés cette semaine

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jean marc.verdrel Par Jean-Marc VERDREL | Rédacteur, expert de la TV
Publié vendredi 15 mai 2026 277
Sommaire de "50' Inside" samedi 16 mai 2026 sur TF1, les reportages diffusés cette semaine

Samedi 16 mai 2026 à partir de 17:50, Isabelle Ithurburu présentera sur TF1 un nouveau numéro du magazine “50' Inside”. Voici les reportages qui seront diffusés cette semaine.

Chaque semaine, Isabelle Ithurburu dévoile l'actualité des stars dans "50' Inside".

Au sommaire cette semaine :

17:50 50' Inside : L'actu

Actu Kate Middleton en Italie.

Secret Actu Escapade au Mont Saint-Michel.

Le portrait Les confidences de Sofia Essaïdi.

La Story Hélène Ségara, les secrets de sa chanson « Y’a trop de gens qui t’aiment ».

19:00 50' Inside : Le Mag

Le document  Les Pouilles, la botte secrète de l’Italie !

Pourquoi cette région au charme fou, attire-t-elle de plus en plus de Français ?

Dernière modification le vendredi, 15 mai 2026 13:35
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