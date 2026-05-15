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"Dimanche en politique", sommaire et invités reçus par Francis Letellier le 17 mai 2026 sur France 3

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jean marc.verdrel Par Jean-Marc VERDREL | Rédacteur, expert de la TV
Publié vendredi 15 mai 2026 292
"Dimanche en politique", sommaire et invités reçus par Francis Letellier le 17 mai 2026 sur France 3

Dimanche 17 mai 2026 à 11:40, Francis Letellier présentera sur France 3 un nouveau numéro du magazine "Dimanche en politique". Voici les invités qui seront reçus cette semaine dans l'émission.

Chaque dimanche, Francis Letellier propose 45 minutes avec deux personnalités politiques pour explorer leurs idées et prendre le temps de la contradiction.

L'actualité politique est également évoquée grâce à des reportages et interviews, et la "carte blanche" de journalistes spécialistes de la vie politique française.

Cette semaine, "Dimanche en politique" reçoit :

11:40 Yannick Jadot, sénateur EELV de Paris.

12:00 Roland Lescure ministre de l’Économie, des Finances et de la Souveraineté.

Au sommaire :

Si l’on s’en tient au tableau de bord de la France, croissance faible, chômage en hausse et poids de la dette, le bilan est difficile à vendre pour le gouvernement d’Emmanuel Macron.

Les Français ont compris que la guerre au Moyen-Orient et la crise pétrolière pouvaient durer, du coup, le réflexe est davantage celui d’épargner que de consommer.

Il reste un an avant la présidentielle et chacun espère que les évènements internationaux pourront changer la donne. Mais chaque parti et chaque candidat devra désormais en tenir compte avant de dérouler les promesses de campagne.

Avec une "carte blanche" à Etienne Girard, directeur adjoint de la rédaction de l’Express.

Dernière modification le vendredi, 15 mai 2026 13:48
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