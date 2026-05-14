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Best of de "28 minutes" vendredi 15 mai 2026 sur Arte, sommaire et invités

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jean marc.verdrel Par Jean-Marc VERDREL | Rédacteur, expert de la TV
Publié vendredi 15 mai 2026 316
Best of de "28 minutes" vendredi 15 mai 2026 sur Arte, sommaire et invités

Vendredi 15 mai 2026 à 20:05, Arte vous propose un best of des meilleurs moments du magazine "28 minutes", le rendez-vous quotidien consacré à l’actualité et au débat.

Avec curiosité, vivacité et humour, Élisabeth Quin s'empare chaque soir de l’actualité, accompagnée, du lundi au jeudi, par Benjamin Sportouch, Anna N'Diaye, Marie Bonnisseau et Xavier Mauduit.

Au programme, les rubriques "Le profil idéal" de Gaël Legras, "Mise au point" de Sandrine Le Calvez et "Entendu" de Thibaut Nolte.

Au sommaire ce vendredi 15 mai 2026 :

Redécouvrez les meilleurs moments de "28 minutes" : le départ massif d’écrivains après l’affaire Grasset, les réquisitions contre Marine Le Pen dans le cadre de l’affaire des assistants parlementaires des eurodéputés du FN, l’Alsace veut se retirer de la région Grand Est, et une livraison de Big Mac et de coca bien frais pour Donald Trump.

Puis quatre invités prennent place autour de la table avec les clubistes :

Lucie Morel, illustratrice, présente sa bande dessinée “Toc Toc” (éditions Même pas mal) sur les troubles compulsifs du comportement .

Jessica Jousse-Baudonnet, vétérinaire et ardente défenseuse des araignées, qui publie "Ce que les araignées m'ont appris" (éditions Tana).

André Manoukian, qui présente son dernier album, "La sultane".

Vincent Duluc, journaliste sportif depuis 1995 à L'Équipe, journal qui fête ses 80 ans cette année.

Enfin, retrouvez "Le monde des choses", avec David Castello-Lopes qui nous présente le processus de fabrication de la crème de marrons, et "En théorie" d’Aurore Vincenti, qui démystifie l’idée que nous puissions voir la Grande Muraille de Chine depuis l’espace.

Dernière modification le vendredi, 15 mai 2026 15:44
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