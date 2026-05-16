"Grands reportages" : Cousinades, la fête en famille, samedi 16 mai 2026 sur TF1

Samedi 16 mai 2026 à 13:40 dans "Grands Reportages", TF1 diffusera « Cousinades : la fête en famille » un document inédit de Marine Chassang et Charlotte Morand.

En version XXL ou en petit comité, les cousinades rassemblent chaque année des dizaines de milliers d’adeptes à travers la France. Pour certains, c’est l’occasion de retrouver leurs cousins autour d’un événement convivial ; pour d’autres, une première rencontre avec une famille parfois méconnue et des racines à redécouvrir.

Pendant plusieurs mois, les équipes de Grands Reportages ont partagé l’intimité de ces familles.



Dans le Cantal, Amandine et sa mère Martine sont devenues de véritables expertes de la cousinade. Chaque année depuis 2009, elles réunissent toute la famille près de Concasty, leur maison de famille transformée en gîte. "Il va y avoir des Parisiens, des Montpelliérains, des Marseillais, des Bretons... On est toujours tellement contents de se retrouver !" Pour elles, tout est prétexte à cousinade. Cette année ne fait pas exception : la famille Causse célèbrera les 60 ans de leur cousin Laurent, alias Nounours.



Dans les Vosges, Marie-José, elle, veut réunir ses cousins pour la toute première fois. Après 40 ans de recherches généalogiques, elle a retrouvé la trace de 180 membres de sa famille. Accompagnée de son mari Rainier, la retraitée va parcourir plus de 1500 km pour les inviter en personne à sa cousinade. "Je me suis donnée deux mois, pour pouvoir rencontrer tous ces gens, ça va être un travail de titan". Mais arriver à l'improviste va leur réserver quelques surprises...

D'autres voient encore plus grand, comme la famille Audoin qui compte organiser le plus grand rassemblement de l'année en France. Dans le Maine-et-Loire, Jacques, Frédéric et Youna sont les descendants d'une lignée de près de 7000 personnes qui remonte au XVIIIe siècle. Il y a 20 ans, une première fête avait réuni près de 1000 cousins. Cette année, ils veulent doubler les scores. "À l'époque, on était 3000 dans la base de données. Actuellement, on est 6900 personnes donc on pourrait frôler les 2000".

Enfin, direction le Portugal, à Espite, où Roland prépare un retour aux sources chargé d'émotion. Enfant de la diaspora portugaise, il souhaite renouer avec une culture longtemps restée en retrait dans sa vie. Son objectif : organiser une grande fête traditionnelle et rassembler entre 1500 et 2000 membres de sa famille. Une préparation qui mettra ses nerfs à rude épreuve.