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"Au bout de l'enquête" : L'affaire Michel Pinneteau samedi 16 mai 2026 sur France 2

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jean marc.verdrel Par Jean-Marc VERDREL | Rédacteur, expert de la TV
Publié samedi 16 mai 2026 254
"Au bout de l'enquête" : L'affaire Michel Pinneteau samedi 16 mai 2026 sur France 2

Samedi 16 mai 2026 à 14:05 sur France 2, Marie Drucker vous proposera de découvrir un numéro inédit du magazine "Au bout de l'enquête" consacré à l'affaire Michel Pinneteaut.

"Au bout de l'enquête : la fin du crime parfait ?" s’intéresse aux « Cold case ». Des affaires classées, réputées insolubles, qui ont parfois résisté près de 50 ans à la ténacité des enquêteurs avant qu’un indice oublié, un témoignage inespéré ou une expertise scientifique innovante permette d’en confondre les coupables.

14:05  Affaire Michel Pinneteau, le fromager et les corps sans tête (inédit)

L’Esteron, petite vallée enchanteresse à 60 kilomètres de Nice. Pourtant, ce 18 mars 1999, un cantonnier fait une découverte macabre au bord de la rivière. Des sacs poubelle d’où dépassent les morceaux de trois corps humains, à qui il manque les têtes, les mains et les pieds.

Commence alors une enquête aux multiples rebondissements…

Un film de Stéphanie Bergeron.

15:00  Affaire Dino Scala (1/2) (rediffusion)

C’est l’un des plus grands prédateurs de l’histoire criminelle. Pendant trente ans, il a semé la terreur en agressant et violant des femmes le long de la rivière la Sambre. Un territoire long de 30 kilomètres entre le nord de la France et la Belgique.

Pour les services de police, il restait insaisissable.

16:00  Affaire Dino Scala (2/2) (rediffusion)

Nous sommes en 2002 et cela fait maintenant quatorze ans que le même homme commet des viols et des agressions dans la vallée de la Sambre entre le nord de la France et la Belgique.

Mais le violeur, intouchable depuis toutes ces années, va finir par commettre une imprudence…

Aux côtés de Marie Drucker, Alain Bauer, professeur de criminologie, apporte sur chaque affaire un éclairage technique, psychologique, sociologique ou historique pour comprendre les procédés mis en œuvre au cours de l’enquête, mais aussi ses enjeux et ses répercussions.

Dernière modification le samedi, 16 mai 2026 10:50
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