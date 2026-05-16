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"13h15 le samedi" : Réparer les cœurs, ce 16 mai 2026 sur France 2

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jean marc.verdrel Par Jean-Marc VERDREL | Rédacteur, expert de la TV
Publié samedi 16 mai 2026 266
"13h15 le samedi" : Réparer les cœurs, ce 16 mai 2026 sur France 2

Au sommaire de "13h15 le samedi" ce 16 mai 2026 sur France 2, la rencontre avec deux femmes, Martine et Bénédicte, atteintes de maladies cardiaques.

Le magazine "13h15 le samedi" est allé au sein de l’hôpital parisien Léopold Bellan, à la rencontre de deux patientes souffrant de pathologie cardiaque. Accompagnées des soignants, elles tentent de se réadapter à leur quotidien...

Réparer les cœurs

Un cœur qui cesse de battre quelques secondes ou qui s’essouffle, et c’est tout une vie suspendue. Elles ne se connaissaient pas mais Martine, 56 ans, et Bénédicte, 61 ans, ont sensiblement la même histoire : réussir à vivre malgré la peur d’un arrêt ou d’une crise cardiaque, reprendre confiance en son corps, et surtout en son cœur.

C’est le chemin qu’elles vont entreprendre ensemble… Et il commence au sein de l’hôpital parisien Léopold Bellan où les équipes de "13h15 le samedi" se sont rendues.

Un document signé Thibault Saingeorgie avec Nicolas Picquet et Alexandru Sechilariu / Seiya Production.

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