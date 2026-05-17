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"20h30 le dimanche", les invités de Laurent Delahousse le 17 mai 2026 sur France 2

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jean marc.verdrel Par Jean-Marc VERDREL | Rédacteur, expert de la TV
Publié dimanche 17 mai 2026 194
"20h30 le dimanche", les invités de Laurent Delahousse le 17 mai 2026 sur France 2

Dimanche 17 mai 2026, après le 20H de France 2, Laurent Delahousse présentera un nouveau numéro de "20h30 le dimanche". Voici les invités qui seront reçus ce soir dans l'émission.

Après le journal de 20H, dans une seconde partie, Laurent Delahousse accueille un invité pour un grand entretien dans "20h30 Le Dimanche".

Les personnalités conviées par Laurent Delahousse viennent présenter leur "histoire française" et leur regard sur l’air du temps.

Ce rendez-vous du dimanche soir se finit quelques fois sur une note musicale avec la prestation live d'un(e) artiste ou d'une formation.

Au sommaire ce dimanche 17 mai 2026 :

L'entretien à Cannes John Travolta

Comme chaque année, "20h30 le dimanche" se met à l'heure du Festival de Cannes, qui se déroule du 12 au 23 mai 2026.

Laurent Delahousse reçoit John Travolta, actuellement sur la Croisette pour présenter, dans la sélection Cannes Première, « Vol de Nuit pour Los Angeles », sa première réalisation disponible sur Apple TV à partir du 29 mai 2026. Il s'agit d'une adaptation de son propre roman, du même titre, qu'il a publié en 1997. Passionné d’aviation depuis son plus jeune âge et pilote professionnel chevronné, l'artiste se replonge dans l’émerveillement lié à la découverte du ciel dans son enfance.

L'occasion aussi de retracer son impressionnante filmographie : plus de 70 films en un demi-siècle, dont Pulp Fiction de Quentin Tarantino qui a remporté la Palme d'or en 1994. Mais aussi ses débuts triomphants dans La Fièvre du samedi soir (1977) et Grease (1978) qui ont fait de lui une star de la pop culture.

Dernière modification le dimanche, 17 mai 2026 14:32
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&quot;20h30 le dimanche&quot;, les invités de Laurent Delahousse le 17 mai 2026 sur France 2

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