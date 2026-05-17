"C Politique" dimanche 17 mai 2026, sommaire & invités reçus par Thomas Snégaroff sur France 5

Dimanche 17 mai 2026 à 20:00, Thomas Snégaroff présentera en direct sur France 5 un nouveau numéro du magazine “C Politique”. Voici les invités qui seront reçus cette semaine.

Pendant une heure, Thomas Snégaroff propose d'échanger sur une question marquante d'un fait d'actualité avec des intellectuel(le)s, des acteur.rice.s de terrain, des témoins, des citoyen(ne)s…

Un forum de discussion autour de Thomas Snégaroff où tous les points de vue, les expériences pourront s’exprimer, trouver des réponses et des pistes pour agir.

Thème et invités ce dimanche 17 mai 2026 :

Présidentielle • La tentation radicale ?

Thomas Snégaroff reçoit en plateau :

Alexandre de Vitry, docteur en littérature française de l'université Paris-Sorbonne.

Pauline de Saint-Remy, journaliste, cheffe du service politique de l'antenne parisienne du média américain Politico.

Gilles Finchelstein, secrétaire général de la Fondation Jean-Jaurès.

Florence Haegel, politologue.

Mathieu Laine, entrepreneur et essayiste, fondateur et dirigeant d'Altermind, cabinet de conseil aux entreprises.

Gloria Origgi, philosophe.